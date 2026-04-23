Półtoraroczne dziecko w oknie życia w Goleniowie. Policja odnalazła matkę. Co z karą?

Dziecko w oknie życia w Goleniowie: Co wiemy o stanie chłopca?

W piątek, 17 kwietnia 2026 roku, półtoraroczny chłopiec został pozostawiony w oknie życia prowadzonym przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie. Oprócz dziecka znajdowała się karta z informacjami na temat dziecka – znane było jego imię i data urodzenia.

Policja odnalazła matkę. Czy pozostawienie dziecka w oknie życia jest karalne?

Dziecko zostało zabrane do szpitala w celu oceny stanu jego zdrowia. Przeprowadzone badania wykazały, że chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia. Równolegle do działań lekarzy, funkcjonariusze policji ustalili tożsamość matki, co zostało potwierdzone przez sierż. Martynę Kowalską z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Czy kobiecie grozi za to jakaś odpowiedzialność? Okazuje się, że nie – matka chłopca nie poniesie żadnej kary za pozostawienie dziecka w oknie życia. Prawo na to pozwala. Dlaczego zatem policja zdecydowała się na ustalenie jej personaliów?

Dlaczego policja szuka matki? Prawnik wyjaśnia procedury adopcyjne

- W sytuacji pozostawienia dziecka w tzw. oknie życia standardowo organy ścigania poszukują matki dziecka. Ustalenie jej tożsamości jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej i umożliwienie dziecku dostępu do adopcji. W przypadku braku wiedzy o tożsamości matki takie postępowanie jest dużo trudniejsze, a w praktyce często niemożliwe, w związku z czym dziecko nie ma możliwości trafić do rodziny adopcyjnej – wyjaśnia Julia Jurczuk-Macek, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Co dalej z 1,5-rocznym chłopcem? Trafił do Nowogardu

Z uzyskanych informacji wynika, że chłopiec został objęty tymczasową pieczą zastępczą. Tymczasowo trafił do rodzinnego domu dziecka w Nowogardzie.