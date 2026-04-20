Automatyczne przyznawanie 800 plus na kolejny okres świadczeniowy

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ma charakter deregulacyjny, a jego celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania 800 plus.

Regulacja przygotowana przez MRPiPS zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania nowych wniosków przez rodziców lub opiekunów dzieci.

Pozostawiona zostanie jednak możliwość modyfikacji danych przekazanych we wniosku, jeśli sytuacja rodzinna się zmieni. Jeśli nie nastąpi modyfikacja – prawo będzie automatycznie ustalane na podstawie przedstawionych wcześniej danych.

Projekt zakłada też pozostawienie wnioskowania o 800 plus, np. w przypadku urodzenia dziecka czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.

Od kiedy zmiany wejdą w życie? Harmonogram wdrażania reformy

Resort rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.

Ponadto projekt doprecyzowuje katalog uprawnionych do świadczenia wychowawczego. 800 plus będzie przysługiwało także osobom sprawującym, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. To rozwiązanie, o które postulował Rzecznik Praw Dziecka.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Według danych ZUS od 1 lutego 2025 r. wpłynęło 4 mln 869 tys. wniosków o świadczenie na ponad 7 mln 415 tys. dzieci. (PAP)