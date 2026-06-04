Donald Tusk ma powody do radości. Koalicja Obywatelska przoduje w wyborczych sondażach od wielu miesięcy. Wśród ankietowanych przez pracownię IBRiS aż 29,3 proc. deklaruje oddanie głosu na ugrupowanie Tuska.

Drugie miejsce po raz kolejny zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Różnica między KO i PiS wynosi 5,6 punktów procentowych. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego głos chce oddać bowiem 23,7 proc. ankietowanych przez IBRiS. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą głos deklaruje oddać 13. 4 proc. badanych.

W Sejmie znalazłoby się miejsce dla pięciu partii

Według sondażu do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Oprócz KO, PiS i Konfederacji w sejmowych ławach znalazłoby się miejsce także dla przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna głos planuje oddać 8 proc. ankietowanych. Niemal identycznym poparciem badanych cieszy się Lewica. Na to ugrupowanie głos planuje oddać 8,1 proc. respondentów.

Poza parlamentem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, które może liczyć na 4,2 proc. głosów ankietowanych. Jeszcze mniejsze poparcie respondenci deklarują dla partii Razem, która w sondażu uzyskała 2,9 proc. poparcia. Na Polskę 20250 głos oddać chce z kolei tylko 1,5 proc. badanych. Grupa wciąż niezdecydowanych wyborców stanowi 8,9 proc.

Dla kobiet wybory są ważniejsze niż dla mężczyzn?

Z badania IBRiS wynika, że kobiety częściej deklarują udział w wyborach. Wśród ankietowanych chęć oddania głosu zadeklarowało 66,2 proc. kobiet wobec 66,3 proc. ankietowanych mężczyzn.

Sondaż IBRiS pokazuje także możliwą frekwencję. Ta, według badania, sięga 64,7 proc. Największa grupa deklarująca udział wyborach to osoby starsze, w wieku 70 lat i więcej. Aż 73,4 proc. ankietowanych wyraziło chęć oddania głosu. Na przeciwległym biegunie znaleźli się młodzi wyborcy w wieku 18-29 lat. W tej grupie udział w wyborach deklaruje 47,3 proc. ankietowanych.