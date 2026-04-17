Sejm uchwalił ustawę ratyfikującą umowę z Ukrainą o współpracy w zwalczaniu przestępczości

Za ustawą głosowało 242 posłów, 10 było przeciwko, a 185 wstrzymało się od głosu.

Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości zastąpi dotychczasową umowę z Ukrainą z 1999 r. Jak informował po podpisaniu dokumentu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, nowa umowa ma pomóc w stworzeniu ram prawnych dla zapobiegania i zwalczania m.in. aktów sabotażu.

W toku prac nad projektem ustawy wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zwracał uwagę na pilną potrzebę dostosowania rozwiązań do współczesnych wyzwań i zagrożeń. - Negocjacje w sprawie podpisania tej umowy trwały bardzo długo. Jesteśmy szczęśliwi w sytuacji, w której ta umowa została podpisana - mówił.

Strony umowy zobowiązują się do współpracy w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw oraz do ścigania ich sprawców w rozumieniu prawa wewnętrznego obu państw-stron, w tym do wzajemnego udzielania pomocy.

Ponadto strony będą zobowiązane do współpracy w poszukiwaniu osób zaginionych lub osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, podejmowania czynności związanych z identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości, poszukiwania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia, wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa, a także innego mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa lub mienia służącego do jego popełnienia.

Umowa reguluje również nowe formy współpracy, jak przesyłka niejawnie nadzorowana. Chodzi o technikę operacyjną służb polegającą na kontrolowanym transporcie materiałów zabronionych. Umowa przewiduje również możliwość wymiany oficerów łącznikowych.

Dokument określa także uprawnienia funkcjonariuszy właściwych organów państwa jednej strony, którzy na podstawie umowy będą wykonywać czynności na terytorium państwa drugiej strony. Wprowadza także szereg innych uregulowań, dotyczących m.in. przekazywania osób na granicy, tworzenia wspólnych grup roboczych, współpracy szkoleniowej, a także wizyt studyjnych.

Współpraca ta ma się odbywać na wniosek właściwych organów państw-stron, a podstawową jej formą ma być wymiana informacji, w tym dotyczących sprawców przestępstw lub osób o nie podejrzanych, osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa, istotnych okoliczności i podjętych czynności, powiązań między sprawcami, struktur, organizacji oraz metod działania zorganizowanych grup przestępczych. Wymiana informacji będzie się odbywać na zasadzie wzajemności. W dokumencie uregulowano także możliwość całkowitej lub częściowej odmowy.

Zgodnie z umową z 1999 r. oba kraje zobowiązywały się do współpracy między organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania przestępczości zorganizowanej, jej zwalczania oraz ujawniania sprawców przestępstw, w szczególności: terroryzmu, kradzieży materiałów promieniotwórczych i nielegalnego obrotu tymi materiałami, nielegalnego handlu bronią i amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji.

Umowa obejmowała również m.in. zapobieganie nielegalnej migracji i przemytu ludzi, fałszowania pieniędzy i innych środków płatniczych, czy zapobieganie legalizowaniu dochodów pochodzących z przestępstw.

Strony zobowiązywały się także do współpracy w zakresie: poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub uchylających się od odbycia orzeczonej kary, poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób oraz nieznanych zwłok.

Ustawa o ratyfikacji nowej umowy miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Teraz zajmie się nią Senat.