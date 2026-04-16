Ustawa ma umożliwić pełne stosowanie w Polsce unijnego Aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA), reguluje m.in. usługi pośrednictwa danych, co ułatwi działanie firmom i organizacjom specjalizującym się w transferze danych między podmiotami.

DGA przewiduje możliwość ponownego wykorzystania danych chronionych gromadzonych przez instytucje publiczne. Zanonimizowane zbiory danych będą mogły otrzymać jedynie ściśle określone podmioty, tj. uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty naukowe prowadzące badania oraz organy administracji publicznej. Dane będą mogły być przekazane m.in. na potrzeby badań naukowych.

Zgodnie z ustawą, Główny Urząd Statystyczny (GUS) zajmie się udzielaniem pomocy podmiotom sektora publicznego w rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie chronionych danych.

Nowe przepisy dotyczą także altruizmu danych, czyli dobrowolnego udostępniania danych przez osoby fizyczne i organizacje na cele społecznie użyteczne, zgodnie z poszanowaniem prywatności, w tym z zachowaniem prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Tą kwestią mają zająć się powołane w tym celu organizacje altruizmu danych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zyska nowe uprawnienia, m.in. dotyczące rejestrowania i monitorowania organizacji altruizmu danych. Zostanie też organem właściwym ds. usług pośrednictwa danych. Prezes UODO będzie również nakładać kary na organizacje altruizmu danych i dostawców pośrednictwa danych w przypadku łamania przepisów. Jeśli dostawca naruszy obowiązek zgłoszenia, będzie podlegał karze nakładanej przez urząd w wysokości do 200 tys. zł. Natomiast jeśli dostawca naruszy warunki świadczenia usług pośrednictwa danych, może zostać na niego nałożona kara finansowa maksymalnie do 2 mln zł. Podmiotowi, który nie zgodzi się z nałożoną karą, będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego. Prezes UODO będzie mógł jednak odstąpić od wymierzenia kary finansowej i poprzestać na upomnieniu.

Co to jest DGA i co zmienia?

DGA nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia środka zaskarżenia w odniesieniu do decyzji dotyczących ponownego wykorzystywania chronionych danych. W związku z tym w ustawie zaznaczono, iż organem odwoławczym od decyzji wydawanych przez niemal wszystkie podmioty sektora publicznego będzie minister cyfryzacji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)