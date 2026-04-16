Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 21:44

Kancelaria prezydenta poinformowała, że w czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nowe przepisy mają rozdzielić regulacje dotyczące tworzenia klubów i kół od zasad funkcjonowania zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych.

Nowela polega na umożliwieniu posłom tworzenia zespołów poselskich oraz senatorom tworzenia zespołów senackich na zasadach wynikających z regulaminu Sejmu lub Senatu.

Zespoły parlamentarne mogą być tworzone wspólnie przez posłów i senatorów na zasadach zgodnych z regulaminem danej izby, w której będzie działał zespół. Warunki funkcjonowania tych zespołów będą określane przez prezydium Sejmu albo Senatu.

„W samej nowelizacji ustawy nie ma żadnej nowości normatywnej, jednakże na nowo uporządkowano przepisy w tym zakresie, gdzie wskazuje się jednoznacznie, że mogą istnieć zespoły parlamentarne zarówno przy Sejmie, jak i przy Senacie” - czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

Źródło: PAP

