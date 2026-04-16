Wizyta Macrona w Polsce odbędzie się rok po podpisaniu przez Warszawę i Paryż traktatu z Nancy, który przewiduje m.in. klauzulę wsparcia militarnego na wypadek ataku na którekolwiek z państw.

W Gdańsku francuski prezydent spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie ma w planach spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim - poinformowało źródło.

Do Gdańska Macron zawita po raz pierwszy. Obecny prezydent Francji odwiedził dotąd Polskę dwukrotnie - po raz pierwszy w 2020, a następnie 2024 r. W obu przypadkach gościł na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie.

Brak spotkania Macrona z Karolem Nawrockim podczas wizyty w Polsce

Główne obszary wizyty Macrona to współpraca w dziedzinie obronności, energetyki oraz kultury i nauki.

W tym pierwszym obszarze kluczowe mają być kwestie rozwoju przemysłu obronnego. - Będziemy prowadzić dyskusje na temat wdrożenia programów UE wspierających europejską przemysłową bazę obronności. Ponadto podpiszemy i ogłosimy kilka partnerstw, w szczególności w dziedzinie wojskowych satelitów komunikacyjnych - sprecyzowało źródło.

Macron, Tusk i europejskie bezpieczeństwo – kluczowe tematy rozmów

Dyskusje mają dotyczyć też tzw. wysuniętego odstraszania nuklearnego, które ma na celu wzmocnić bezpieczeństwo europejskich sojuszników. Omówione mają zostać m.in. systemy wczesnego ostrzegania, obrona powietrzna oraz uderzenia dalekiego zasięgu.

Wraz z Macronem Gdańsk odwiedzą m.in. minister obrony, minister spraw zagranicznych, minister kultury, minister energetyki.

W delegacji biznesowej znajdą się m.in. szefowie EDF i Thales. EDF ma dostarczyć turbiny parowe do pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, budowanej przez amerykańskie Westinghouse. Koncern zabiega teraz o budowę drugiej elektrowni atomowej w naszym kraju. Projekt jest teraz na etapie wyboru lokalizacji i rozmów z potencjalnymi partnerami. Francja konkuruje z USA, Kanadą i Koreą Połduniową.

- Jesteśmy na początku tego procesu. Jesteśmy zmotywowanym i wiarygodnym (kandydatem), chcącym dostarczyć kompleksowe i zintegrowane rozwiązania - przekonywało źródło z biura prezydenta Francji.