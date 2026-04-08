Ponowne otwarcie cieśniny, która jest kluczowym szlakiem w transporcie ropy naftowej, jest elementem ogłoszonego w nocy z wtorku na środę dwutygodniowego zawieszenia broni w wojnie między USA i Izraelem a Iranem.

- Około 15 krajów jest obecnie zmobilizowanych i uczestniczy w planowaniu, pod przewodnictwem Francji, aby umożliwić realizację tej ściśle defensywnej misji we współpracy z Iranem w celu ułatwienia wznowienia ruchu – powiedział Macron, przemawiając na początku spotkania francuskiej rady obrony i bezpieczeństwa narodowego.

Zaznaczył, że misja zostanie uruchomiona „gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki”, czyli gdy zawieszenie broni faktycznie będzie przestrzegane.

Podczas posiedzenia Macron powiedział też, że z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i oczekuje, że będzie ono przestrzegane. Wezwał, by zawieszenie broni w pełni obejmowało także Liban.