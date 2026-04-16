Media: Klęska wyborcza Orbana osłabia prawicę w Polsce

Dziennik zwraca uwagę, że lider PiS Jarosław Kaczyński „powstrzymał się od pogratulowania zwycięzcy węgierskich wyborów Peterowi Magyarowi”, ale „wie, że klęska Orbana może zaważyć na dynamice suwerenistów w Polsce, gdzie już myśli się o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych”.

Polska i Węgry - bratnie narody

W korespondencji z Warszawy „Le Figaro” pisze, że Węgry i Polska to „bratnie narody”, a zarazem w Polsce obecne są „podziały polityczne porównywalne do węgierskich”. Podkreśla, że „zrealizowany przez Orbana model nieliberalny był w znacznym stopniu inspiracją dla polskiej prawicy nacjonalistycznej, gdy była u władzy w latach 2015-23”.

Według dziennika koniec rządów Orbana „stawia PiS w kłopotliwej sytuacji”. Zaangażowanie na korzyść Orbana „nie dało spodziewanego efektu, podobnie jak oficjalna wizyta polskiego prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie na miesiąc przed wyborami” - ocenia „Le Figaro”.