Media: Klęska wyborcza Orbana osłabia prawicę w Polsce

oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 10:55

Francuski dziennik „Le Figaro” ocenia w czwartek, że przegrana premiera Węgier Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych osłabia polską partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Wyborcze trzęsienie ziemi na Węgrzech dało się mocno odczuć w Polsce - komentuje gazeta.

Dziennik zwraca uwagę, że lider PiS Jarosław Kaczyński „powstrzymał się od pogratulowania zwycięzcy węgierskich wyborów Peterowi Magyarowi”, ale „wie, że klęska Orbana może zaważyć na dynamice suwerenistów w Polsce, gdzie już myśli się o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych”.

Polska i Węgry - bratnie narody

W korespondencji z Warszawy „Le Figaro” pisze, że Węgry i Polska to „bratnie narody”, a zarazem w Polsce obecne są „podziały polityczne porównywalne do węgierskich”. Podkreśla, że „zrealizowany przez Orbana model nieliberalny był w znacznym stopniu inspiracją dla polskiej prawicy nacjonalistycznej, gdy była u władzy w latach 2015-23”.

Według dziennika koniec rządów Orbana „stawia PiS w kłopotliwej sytuacji”. Zaangażowanie na korzyść Orbana „nie dało spodziewanego efektu, podobnie jak oficjalna wizyta polskiego prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie na miesiąc przed wyborami” - ocenia „Le Figaro”.

Źródło: PAP

Powiązane

księgowy firma biznesmen biuro
VATNowe funkcje w e-Urzędzie Skarbowym. To zmienia sposób rozliczeń podatników
las
Klimat i środowiskoCzy część koalicji chce utrudnić tworzenie rezerwatów przyrody? Ekolodzy alarmują, wiceminister krytykuje
Krystian Markiewicz
LegislacjaMarkiewicz: zrzeka się funkcji sędziego SO w Katowicach. Został wybrany do TK