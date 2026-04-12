Donald Tusk w Korei Płd. W poniedziałek leci do Japonii

Celem wizyty w Korei Płd. i Japonii jest wzmocnienie współpracy bilateralnej. Rozmowy szefa polskiego rządu będą dotyczyły m.in. współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz nowych technologii i cyfryzacji. Poruszone mają być kwestie wsparcia Ukrainy, energii jądrowej, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i minerałów krytycznych.

Razem z premierem w delegacji biorą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański, minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz przedstawiciele polskich firm i instytucji, w tym BGK i PFR.

Premier najpierw odwiedzi Seul. W poniedziałek spotka się z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem. Przeprowadzi też rozmowy z premierem Kim Min-seokiem, a także z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Woo Won-shikiem. Na zakończenie wizyty w Seulu Donald Tusk spotka się z przedstawicielami czołowych koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych. W poniedziałek wieczorem premier uda się do Tokio, gdzie w środę spotka się z premier Japonii Sanae Takaichi i przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu. Wizyta w krajach azjatyckich potrwa do środy.

Do Seulu premier polskiego rządu udał się ze stolicy Tadżykistanu, Duszanbe.