Gazeta Prawna
Kraj

Donald Tusk w Korei Płd. W poniedziałek leci do Japonii

Seul, Korea Południowa, 12.04.2026. Premier Donald Tusk (P) powylądowaniu na lotnisku w Seulu, 12 bm. Wizyta premiera Tuska w Republice Korei jest pierwszą polską wizytą tej rangi od 27 lat. (aldg) PAP/Krystian Maj/KPRM HANDOUT EDITORIAL USE ONLY NO SALESPAP / Krystian Maj/KPRM
oprac. Kasper Starużyk
wczoraj, 17:24

Premier Donald Tusk rozpoczął w niedzielę wizytę w Korei Płd. Spotka się m.in. z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem i przedstawicielami koreańskich przedsiębiorstw. Następnie szef polskiego rządu uda się do Japonii, gdzie będzie rozmawiać z premier Sanae Takaichi.

Celem wizyty w Korei Płd. i Japonii jest wzmocnienie współpracy bilateralnej. Rozmowy szefa polskiego rządu będą dotyczyły m.in. współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz nowych technologii i cyfryzacji. Poruszone mają być kwestie wsparcia Ukrainy, energii jądrowej, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i minerałów krytycznych.

Razem z premierem w delegacji biorą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański, minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz przedstawiciele polskich firm i instytucji, w tym BGK i PFR.

Premier najpierw odwiedzi Seul. W poniedziałek spotka się z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem. Przeprowadzi też rozmowy z premierem Kim Min-seokiem, a także z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Woo Won-shikiem. Na zakończenie wizyty w Seulu Donald Tusk spotka się z przedstawicielami czołowych koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych. W poniedziałek wieczorem premier uda się do Tokio, gdzie w środę spotka się z premier Japonii Sanae Takaichi i przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu. Wizyta w krajach azjatyckich potrwa do środy.

Do Seulu premier polskiego rządu udał się ze stolicy Tadżykistanu, Duszanbe.

Zobacz również
381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

