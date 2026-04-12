Rekordowa frekwencja na Węgrzech. Tyle wyniosła do godz. 17

NVI poinformowało, że w wyborach wzięło już udział 5 587 935 osób. W tym samym czasie w 2022 roku frekwencja w kraju wyniosła 62,92 proc. W niedzielę w Budapeszcie zagłosowało już 77,18 proc. uprawnionych do tego osób.

Rekordowa frekwencja na Węgrzech

Liczba osób zarejestrowanych w wyborach wynosi 7 527 742 - podało NVI. W tym roku do wyborów zarejestrowała się najwyższa jak dotąd liczba osób chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach — ponad 90 tys. Również liczba wyborców głosujących korespondencyjnie jest rekordowa - prawie 224 tys.

Węgrzy wybierają w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju ma prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.

Swoje głosy oddali już m.in. premier Viktor Orban, przewodniczący opozycyjnej Tiszy Peter Magyar oraz prezydent Tamas Sulyok.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19, dlatego cząstkowe wyniki – wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane ok. godz. 20.

Frekwencja na Węgrzech do godz. 15

NVI poinformowało, że w wyborach wzięło już udział 4 968 713 osób. Wynik 66,01 proc. o godz. 15. jest wyższy od wyników końcowych z 1990 r. (65,11 proc.), 2010 r. (64,02 proc.) i 2014 r. (61,24 proc.).

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)