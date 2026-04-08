Kursy walut: Złoty w górę, dolar i euro spadają

Złoty w środę rano zyskał na wartości w stosunku do dolara, jak i do euro. Dolar ok. godz. 7 kosztował nieco ponad 3,64 zł, a euro – nieco ponad 4,25 zł. To efekt ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa zgody dwutygodniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem.
Złoty umacnia się wobec dolara i euro po decyzji Trumpa
Dolar w środę rano potaniał o przeszło 1 proc. i kosztował nieco ponad 3,64 zł, a euro staniało o prawie 0,4 proc. i kosztowało nieco ponad 4,25 zł.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Ocenił też, że negocjacje pokojowe z Iranem osiągnęły duży postęp.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu