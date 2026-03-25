Nawrocki powołuje Radę Biznesu. Ma być przełom dla polskiej gospodarki

Podczas uroczystości powołania Rady prezydent podkreślił, że Polska znalazła się obecnie w tzw. pułapce średniego rozwoju. To sytuacja, w której gospodarka traci dynamikę wzrostu i ma trudności z przejściem do grona najbardziej rozwiniętych państw.

– Znaleźliśmy się jako państwo w tym, co ekonomiści nazywają pułapką średniego rozwoju, więc wierzę głęboko, że Rada Biznesu przy prezydencie Polski, przy moim wielkim wsparciu, będzie potrafiła tę pułapkę przełamać – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że liczy na realny wkład przedsiębiorców w tworzenie strategii gospodarczych oraz budowanie nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki.

Skład Rady Biznesu Nawrockiego. Znani przedsiębiorcy i specjaliści

Do Rady Biznesu powołano przedstawicieli różnych sektorów gospodarki, w tym nowoczesnych technologii, przemysłu i sektora spożywczego. Wśród członków znaleźli się m.in.:

Rafał Modrzewski – współzałożyciel i prezes ICEYE

Mateusz Staniszewski – współtwórca ElevenLabs

Jarosław Królewski – prezes Synerise

Piotr Żak – prezes Cyfrowego Polsatu i ZE PAK

Dariusz Sapiński – prezes Mlekovity

Krzysztof Pawiński – prezes Grupy Maspex

Koordynacją prac Rady zajmie się doradca prezydenta Karol Rabenda.

Jakie zadania będzie mieć Rada Biznesu?

Prezydent podkreślił, że Rada ma nie tylko charakter doradczy, ale również opiniotwórczy. Jej członkowie będą analizować i opiniować projekty ustaw oraz regulacje wpływające bezpośrednio na gospodarkę.

– Nie tylko chciałbym państwa słuchać, ale także wierzę, że będziecie państwo opiniować prawo, które bezpośrednio dotyka polskiej gospodarki – zaznaczył Nawrocki.

Nowa Rada Biznesu jest trzynastym tego typu organem działającym przy prezydencie. Dołącza do istniejących już gremiów, takich jak Rada Zdrowia, Rada Energii i Zasobów Naturalnych czy Rada Gospodarcza.