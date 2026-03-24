Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – usprawnienie ENA

Propozycję nowelizacji Kodeksu postępowania karnego dotyczącą tej kwestii przygotowano w resorcie sprawiedliwości. Chodzi o uzupełnienie polskich przepisów odnoszących się do ENA oraz zapewnienie w polskim porządku prawnym pełnej implementacji tego mechanizmu - poprzez pełne wdrożenie decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. w sprawie ENA i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi.

ENA umożliwia szybkie przekazywanie osób między państwami UE w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary.

Równe traktowanie wszystkich osób objętych ENA

Nowe przepisy zawarte w projekcie mają objąć nie tylko obywateli Polski, ale także osoby mieszkające lub stale przebywające w naszym kraju. „Projekt w pierwszej kolejności ma na celu zapewnienie osobom zamieszkującym lub stale przebywającym w Polsce, w tym obywatelom innych państw Unii Europejskiej, takich samych praw i obowiązków, jakie dotyczą obywateli polskich wobec których wystąpiono z ENA” - zaznaczono w jego uzasadnieniu. Dlatego, jak wskazuje komunikat kancelarii premiera, „rozwiązanie eliminuje ryzyko nierównego traktowania i dostosowuje przepisy do prawa UE”.

Wprowadzone mają zostać także nowe zasady przesłuchiwania osób objętych ENA. „Przesłuchanie będzie mogło odbywać się także na odległość, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Jeśli nie będzie to możliwe, przesłuchanie przeprowadzi polski sąd we współpracy z sądem zagranicznym. W czynnościach będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel państwa, które wydało nakaz” - poinformowano.

Czasowe przekazanie osób między państwami UE i przyspieszenie postępowań

Istotną zmianą ma być wprowadzenie możliwości czasowego przekazania osoby do innego państwa UE. „Oznacza to wyjazd na przesłuchanie na określony czas, z obowiązkiem powrotu do Polski” - wyjaśniono w komunikacie KPRM. To sąd będzie decydował, czy osoba objęta nakazem zostanie przesłuchana w Polsce czy zostanie czasowo przekazana do innego unijnego państwa.

Zmiana ma także usprawnić przekazywanie między unijnymi państwami osób wydanych uprzednio przez kraje spoza UE - zobowiązując sądy do szybkiego działania oraz ograniczając opóźnienia w postępowaniach.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)