Z informacji RMF FM wynika, że zmiany mogą dotyczyć ministerstw: kultury, zdrowia oraz edukacji. W koalicji rządzącej słychać, że celem nie jest gruntowna przebudowa gabinetu, lecz raczej korekta jego funkcjonowania i poprawa notowań przed zbliżającymi się wyborami.

— Rząd nie potrzebuje teraz turbulencji. To ma być kosmetyczna zmiana, która pozwoli lepiej działać poszczególnym resortom — mówi anonimowo jeden z polityków koalicji.

Presja na wyniki i polityczną sprawczość

Rekonstrukcja była zapowiadana już wcześniej, ale po ubiegłorocznych zmianach w Radzie Ministrów ograniczała się głównie do drobnych korekt. Teraz – niemal rok później – premier ma być gotowy na bardziej zdecydowane ruchy personalne.

Wśród nazwisk, które najczęściej pojawiają się w kontekście zmian, są:

Barbara Nowacka – minister edukacji

Marta Cienkowska – minister kultury

Jolanta Sobierańska-Grenda – minister zdrowia

Nieoficjalnie mówi się, że premier oczekuje od części ministrów większej skuteczności i wyraźniejszego przywództwa.

Edukacja pod szczególną obserwacją

Najwięcej uwagi skupia się wokół resortu edukacji. Według rozmówców z rządu Barbara Nowacka ma walczyć o utrzymanie stanowiska, a jednym z zarzutów jest brak wystarczającej stanowczości w podejmowaniu decyzji.

Przykładem ma być kwestia edukacji zdrowotnej, która – mimo wcześniejszych zapowiedzi – nie została wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy. Z drugiej strony minister podjęła niedawno decyzję o wprowadzeniu zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych od września 2026 roku, co może poprawić jej pozycję.

Zmiany także w kulturze i zdrowiu

Przetasowania mogą objąć również resort kultury. Obecnie kieruje nim Marta Cienkowska, jednak pojawiają się sygnały, że stanowisko to może wrócić do polityka Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach wymienia się m.in. nazwisko wiceministra Macieja Wróbla.

Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyczy resortu zdrowia, którym zarządza Jolanta Sobierańska-Grenda. To jeden z najbardziej wymagających obszarów w rządzie, a chętnych do objęcia tego stanowiska nie ma wielu.

Dodatkowo w koalicji pojawia się krytyka wcześniejszej decyzji o „odpartyjnieniu” kierownictwa resortu. Część polityków uważa, że brak silnego zaplecza politycznego utrudnia skuteczne zarządzanie.

Polityczne tło zmian

Rekonstrukcja ma także wymiar polityczny. Po zmianach w układzie sił w koalicji – w tym przetasowaniach wokół środowiska Polski 2050 – pojawiły się pytania o podział stanowisk w rządzie. Nieoficjalnie mówi się, że jedno z miejsc przypadłych wcześniej tej formacji może zostać jej odebrane.

Sam premier już wcześniej podkreślał, że kluczowa jest stabilność i współpraca w rządzie. Ostrzegał, że wyborcy nie zaakceptują wewnętrznych konfliktów i sporów.