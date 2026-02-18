Problemy z płatnościami koncesyjnymi: Telewizja Republika wnioskowała o rozłożenie opłat

Telewizja Republika wnioskowała do KRRiT, aby umożliwić jej spłacanie, rozłożonej już wcześniej na 10 lat, corocznej opłaty za koncesję w mniejszych częściach, które nadawca sam sobie ustalił. Nad tą sprawą Rada pochyliła się także podczas swojego poprzedniego posiedzenia dwa tygodnie temu. Wówczas za podjęciem decyzji o rozłożeniu opłaty na dodatkowe raty były trzy osoby: Agnieszka Glapiak, Hanna Karp i Marzena Paczuska, przeciwko wypowiedział się Tadeusz Kowalski - podała w komunikacie KRRiT.

W środę Rada poinformowała, że podczas obecnego posiedzenia wniosek Republiki uzyskał poparcie tylko dwóch osób: Agnieszki Glapiak oraz Hanny Karp. Przeciwko zagłosowali Marzena Paczuska i Tadeusz Kowalski. Z powodu braku wymaganej jednomyślności nadawca nie otrzymał zgody na rozłożenie płatności na raty.

KRRiT reaguje: Powiadomienie urzędów o zaległościach Telewizji Republika

- W ocenie obecnego na posiedzeniu Rady prawnika przewodnicząca Agnieszka Glapiak niejako z urzędu powinna powiadomić urząd skarbowy o powstałej zaległości, a urząd - przystąpić do windykacji tej należności. Opłaty koncesyjne są wpływem do budżetu państwa, a nie do budżetu KRRiT – podkreślił w rozmowie z PAP prof. Tadeusz Kowalski.

13 lutego Tomasz Sakiewicz poinformował na X, że Telewizja Republika SA dokonała wpłaty kolejnej raty opłaty koncesyjnej - do końca kwietnia. - KRRiT na wniosek nadawcy rozłożyła w 2024 roku całość opłaty za koncesję przyznaną na 10 lat na roczne raty. Na to pozwala ustawa o radiofonii i telewizji, a nadawca w takiej sytuacji płaci dodatkowo tzw. opłatę prolongacyjną. W ustawie nie ma mowy o ratach miesięcznych. To, że Telewizja Republika zapłaciła część należnej kwoty, z prawnego punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia. Nadawca narusza warunki koncesji, a KRRiT w każdej sytuacji powinna działać zgodnie z prawem – podkreślił prof. Kowalski.

Założona w 2013 r. Telewizja Republika jest stacją informacyjno-publicystyczną, funkcję redaktora naczelnego pełni Tomasz Sakiewicz. W 2024 r. stacja uzyskała koncesję na nadawanie na ogólnopolskim multipleksie MUX-8, co zwiększyło jej zasięg (dociera do niemal każdego gospodarstwa domowego z anteną naziemną). Jak donoszą portale zajmujące się polskimi mediami, koszt 10-letniej koncesji naziemnej dla TV Republika wynosi 17,85 mln zł. Nadawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty corocznie do 1 września w ratach po 1,85 mln zł.

Bieżąca sytuacja w mediach publicznych

KRRiT wysłuchała także m.in. informacji o bieżącej sytuacji w mediach publicznych i wpływach abonamentowych oraz poinformowała o przekazaniu do spółek mediów publicznych pierwszej transzy wpływów z opłat abonamentowych za 2026 r. w wysokości 120 662 400 zł.

Rada przyjęła także jednogłośnie uchwałę o przekazaniu środków z wpływów abonamentowych w związku z ich zwrotem z rachunku depozytowego Ministra Finansów. Zwrócony przez sąd depozyt trafi do Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Opolu „Radio Opole” SA i będzie to kwota 672 870 zł. (PAP)