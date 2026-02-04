Kolejne posiedzenie KRRiT i możliwe rozstrzygnięcie

Telewizja Republika wnioskowała do KRRiT o to, aby II rata opłaty koncesyjnej, którą powinna była uiścić we wrześniu 2025 r., mogła być spłacana w częściach.

Jak poinformował po posiedzeniu członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski, Krajowa Rada nie podjęła w środę decyzji w tej sprawie. – Zarówno uchwała o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty, jak i uchwała o odmowie rozłożenia na raty nie uzyskały wymaganej większości - wyjaśnił. Jak dodał, wierzytelność powinna zostać zatem zapłacona wraz z odsetkami.

Za podjęciem decyzji o rozłożeniu opłaty na raty były trzy osoby: Agnieszka Glapiak, Hanna Karp i Marzena Paczuska, przeciwko wypowiedział się Tadeusz Kowalski. Ze względu na brak czterech głosów „za” wnioskiem sprawa ta prawdopodobnie zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu KRRiT.

Opłata koncesyjna i stanowisko KRRiT

KRRiT wysłuchała także m.in. informacji o bieżącej sytuacji w mediach publicznych i wpływach abonamentowych oraz poinformowała o przekazaniu ponad 2,8 mln zł środków z abonamentu spółkom Radio Zachód i Radio Opole.

Założona w 2013 r. Telewizja Republika jest stacją informacyjno-publicystyczną, funkcję redaktora naczelnego pełni Tomasz Sakiewicz. Zaraz po zmianach w mediach publicznych w grudniu 2023 r. stacja odnotowała wzrost oglądalności. Udziały skoczyły do poziomu 3-4 proc., co uczyniło ją drugą lub trzecią najchętniej oglądaną stacją informacyjną w Polsce (obok TVN24 i TVP Info). W 2024 r. stacja uzyskała koncesję na nadawanie na ogólnopolskim multipleksie MUX-8, co zwiększyło jej zasięg (dociera do niemal każdego gospodarstwa domowego z anteną naziemną). W tym też roku Republika odnotowała blisko 950 tys. zł zysku netto.

Z kolei w 2025 r., jak informuje KRRiT, wśród najczęściej oglądanych programów informacyjnych pierwsze miejsce zajęła Telewizja Republika z wynikiem 320 495 widzów (6,1 proc.), poprawiając ubiegłoroczny wynik. Na drugim miejscu znalazł się TVN24 z wynikiem 269 871 osób (5,2 proc.), na trzecim TVP Info – 89 225 (1,7 proc.), po niej wPolsce24 – 74 065 (1,4 proc.) i Polsat News 72 763 (1,4 proc.).

Jak donoszą portale zajmujące się polskimi mediami, koszt 10-letniej koncesji naziemnej dla TV Republika wynosi 17,85 mln zł. Nadawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty corocznie do 1 września w ratach po 1,85 mln zł. Telewizja opłaciła za nadawanie swojego programu do końca stycznia 2026 r. Złożyła również wniosek o rozłożenie na miesięczne raty pozostałych opłat koncesyjnych. (PAP)