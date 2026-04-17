Sejm skierował do komisji projekt noweli ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Wcześniej komisja ta rekomendowała odrzucenie projektu w całości. Za odrzuceniem projektu głosowało 198 posłów, 241 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Rozwiązania przewidziane w projekcie przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Nakłada on na armatorów obowiązek stopniowego ograniczania zanieczyszczeń oraz monitorowania wykorzystania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Nadzór nad przestrzeganiem tych wymogów powierzono dyrektorom urzędów morskich, którzy będą weryfikować dokumentację statków zawijających do krajowych portów.

Za naruszenie norm przewidziano kary finansowe, a pozyskane w ten sposób środki - zgodnie z projektem - zasilą fundusze wspierające dekarbonizację infrastruktury portowej.

Proponowane przepisy doprecyzowują też zasady gospodarowania odpadami na statkach, co ma uszczelnić system ochrony środowiska morskiego. Cała inicjatywa to krok w stronę ekologicznej transformacji żeglugi i promowania nowoczesnych technologii energetycznych.