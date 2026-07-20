Nowa rzeczywistość prawna. Co przynoszą zmiany w zamówieniach publicznych?

Przedsiębiorcy startujący w przetargach publicznych muszą przygotować się na stopniowe wchodzenie w życie nowych mechanizmów regulacyjnych. Ich wspólny skutek będzie jednoznaczny: rynek stanie się bardziej przejrzysty, bardziej wymagający i mniej wyrozumiały dla podmiotów działających bez precyzji strukturalnej.

Wśród kluczowych filarów reformy legislacyjnej wymienić należy system dobrowolnej certyfikacji wykonawców, Centralny Rejestr Umów, wyższy próg stosowania Prawa zamówień publicznych (PZP) oraz planowaną szeroko zakrojoną reformę Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Eksperci rynku zamówień publicznych zgodnie ostrzegają, że nowe przepisy nie są wyłącznie technicznym tematem dla wewnętrznych działów prawnych. Oznaczają one konieczność całkowitej redefinicji dotychczasowych nawyków w działach handlowych i ofertowania. Procedury nie staną się bowiem prostsze – będą za to bezwzględne wobec braku precyzji i działania opartego wyłącznie na intuicji.

Koniec z pracą „na wyczucie”. Czas na automatyzację i sztuczną inteligencję

Największym ryzykiem dla biznesu w obliczu nowych regulacji jest zaniechanie procesów modernizacyjnych. Podmioty, które nie zautomatyzują powtarzalnych etapów weryfikacji, nie uporządkują dokumentacji i nie skrócą czasu podejmowania decyzji ofertowych, mogą zacząć tracić szanse rynkowe, jeszcze zanim przystąpią do właściwej rywalizacji o kontrakt.

W tym miejscu kluczową rolę zaczyna odgrywać sztuczna inteligencja. Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów AI w przygotowaniu się do przetargów pozwala na optymalizację całego łańcucha operacyjnego: od automatycznego monitorowania rynku, przez drobiazgową analizę skomplikowanej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), trafną ocenę ryzyka prawnego i finansowego, aż po kalkulowanie cen, przygotowanie niezbędnych załączników i ocenę zasadności wnoszenia ewentualnych odwołań. Nowe realia wymagają technologii, która przetworzy obszerne wolumeny danych w czasie niedostępnym dla tradycyjnych metod analitycznych.

Cyfrowa transformacja ofertowania. 9-krotne przyspieszenie procesów analizy

Odpowiedzią na rosnące wymagania formalne rynku stają się dedykowane systemy analityczne. Opracowana przez poznańskich inżynierów platforma Minerwa stanowi przykład tego, jak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje obszar, jakim są zamówienia publiczne, poprzez automatyzację najbardziej czasochłonnych etapów badania dokumentacji przetargowej.

Z perspektywy efektywności operacyjnej wdrożenie tego typu rozwiązań przynosi wymierne korzyści technologiczne. Zastosowanie systemów klasy AI pozwala na skrócenie czasu analizy dokumentów nawet 9-krotnie, przy jednoczesnej redukcji obciążeń o charakterze czysto administracyjnym aż o 90%. Dzięki przesunięciu ciężaru weryfikacji formalnej na algorytmy specjaliści ds. przetargów mogą zrezygnować ze żmudnej, powtarzalnej biurokracji na rzecz strategicznego planowania struktury oferty.

Szybkość decyzji nową walutą. Prezes Minerwy stawia sprawę jasno

W dobie głębokiej transformacji cyfrowej rynku zamówień kluczowym czynnikiem sukcesu staje się nie tylko staranność, ale przede wszystkim czas reakcji na pojawiające się ogłoszenia. Tradycyjne, wielotygodniowe analizowanie dokumentów przez zespoły ludzkie staje się barierą blokującą konkurencyjność przedsiębiorstw na dynamicznym rynku.

Doskonale tę zależność techniczną obrazuje komentarz twórcy nowoczesnej platformy. Jak zaznacza prezes Minerwy, Wiktor Gaweł:

„Jeżeli rynek będzie bardziej transparentny, bardziej konkurencyjny i bardziej wymagający formalnie, przewagę zyskają nie te firmy, które przeczytają więcej ogłoszeń, ale te, które szybciej odróżnią realną szansę od przetargu niewartego zaangażowania. Szybkość decyzji stanie się równie ważna jak jakość samej oferty”.

Wnioski dla kadry zarządzającej są oczywiste. Nadchodzące zmiany w zamówieniach publicznych wymuszają ewolucję systemów wewnętrznych i adaptację narzędzi AI. W nowym otoczeniu prawno-gospodarczym innowacje technologiczne przestają być opcjonalnym atutem, a stają się fundamentalnym warunkiem utrzymania pozycji rynkowej.