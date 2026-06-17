Gazeta Prawna
Samorząd terytorialny

Burza po słowach wiceminister edukacji. Samorządowcy oburzeni porównaniem. Wbili rządzącym szpilę

Katarzyna Lubnauer
Katarzyna Lubnauer wywołała oburzenie słowami o luce oświatowejAgencja Gazeta / Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:13

Napięta atmosfera na posiedzeniu Zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Słowa wiceminister edukacji wywołały falę oburzenia u samorządowców. Poszło o lukę oświatową.

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O tym, że oświata nie jest dofinansowana samorządowcy, związkowcy i nauczyciele mówią od lat. Kolejne reformy nie wpływają jednak na poprawę warunków pracy w oświacie. Tym razem jednak doszło do dość nieprzyjemnej sytuacji podczas dyskusji o luce oświatowej, na którą samorządowcy wielokrotnie zwracali już uwagę przedstawicielom władz.

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer nieco się zdziwiła poruszaniem tego tematu i w ostrych słowach odpowiedziała, że „podczas spotkań z włodarzami miast słyszy wszędzie, iż luka oświatowa się zmniejszyła”.

– Traktujmy państwa poważnie i zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są potrzeby. Samorządowcy jakoś nigdy nie wspominają o tym, że istnieje luka drogowa – stwierdziła wiceminister edukacji.

Samorządowcy oburzeni słowami o luce oświatowej

Słowa wiceszefowej resortu edukacji wywołały natychmiastową reakcję po stronie samorządowców. Porównanie uznali za niestosowne, bo na problem zwracali uwagę rządzącym wielokrotnie.

Jak podkreśliła przedstawicielka Związku Powiatów Polskich luka oświatowa to wciąż jeden z kluczowych problemów, z jakimi borykają się samorządy. W jej ocenie porównanie jej do luki drogowej jest po prostu nie na miejscu.

Samorządowcy przypomnieli, że w 2025 roku luka oświatowa w sakli całego kraju wyniosła 50 mld zł. Przypomnieli, że największą bolączką są wyzwania finansowe, czyli wynagrodzenia nauczycieli i edukacja włączająca.

– MEN powinno odpowiadać na pytanie, jak to się dzieje, że uczniów jest coraz mniej, a pieniędzy na oświatę potrzeba coraz więcej – powiedział dyrektor biura Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny. Jego zdaniem, to pokazuje, że system źle działa. Dodał, że od budowy systemu jest ministerstwo, a nie burmistrz. – Pieniądze na oświatę są scentralizowane, zatem i zadania w tym obszarze powinny być scentralizowane – skwitował Grobelny.

Źródło: gazetaprawna.pl

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