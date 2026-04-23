Chodzi o termin na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków inwestycji B3.1.1 KPO, czyli inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Dzięki wsparciu gminy mogą m.in. zbudować, rozbudować lub zmodernizować systemy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich znajdujących się poza aglomeracjami.

Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Już w lipcu 2025 r. Związek Gmin Wiejskich RP (ZGWRP) apelował o wydłużenie terminu na realizację inwestycji wodociągowych w ramach KPO. Wskazywano m.in. na to, że nadal nawet 60 proc. obszarów wiejskich nie ma uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. W tym samym czasie gminy muszą też dostosować się do szeregu nowych wymagań związanych z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi czy dyrektywy ściekowej. Niespełna miesiąc temu samorządowcy zaapelowali do marszałków województw o przedłużenie terminu na realizację inwestycji B3.1.1 KPO z 15 maja br. do 30 czerwca br.

"Uzasadnieniem niniejszego wniosku są wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne w sezonie zimowym 2025/2026. Długotrwałe niskie temperatury oraz zamarznięty grunt w praktyce uniemożliwiały prowadzenie robót ziemnych, w szczególności prac związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W konsekwencji doszło do obiektywnych opóźnień w realizacji inwestycji, niezależnych od beneficjentów oraz wykonawców" – podkreślał ZGWRP.

Przedstawiciele gmin wiejskich dodawali, że termin 15 maja 2026 r. ma charakter techniczny. Zgodnie z unijnymi regulacjami inwestycje należy rozliczyć dopiero do 31 sierpnia br.

"Ponadto należy wskazać, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dotychczasowych komunikatach nie sprzeciwia się uelastycznianiu harmonogramów realizacji inwestycji, pod warunkiem zachowania końcowego terminu kwalifikowalności wydatków, tj. do dnia 31 sierpnia 2026 r. Podejście to potwierdza możliwość dostosowania terminów pośrednich do rzeczywistych warunków realizacyjnych" – czytamy w piśmie.

Dłuższy termin na inwestycje z KPO

Ostatecznie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zdecydowało o wydłużeniu terminu na realizację inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach KPO do 15 czerwca br. Wpływ na decyzję miało też poparcie wniosku przedstawicieli gmin wiejskich ze strony marszałków województw.

"Takie rozwiązanie pozwoli ostatecznym odbiorcom wsparcia: zakończyć inwestycje zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi; uniknąć ryzyka utraty środków finansowych; zapewnić pełne osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych realizowanych przedsięwzięć" – oceniło MRiRW.