Chodzi o zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm., dalej: rozporządzenie). W par. 3 wskazuje ono na przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zalicza się do nich część inwestycji drogowych.

Mniej decyzji środowiskowych

W paragrafie 3 pkt 62 rozporządzenia wymienia się co do zasady przedsięwzięcia w zakresie dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1 km. W ich przypadku trzeba przejść postępowanie i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (poza niektórymi przebudowami dróg lub mostów służących do obsługi stacji elektroenergetycznych, zlokalizowanymi poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody).

Teraz Ministerstwo Infrastruktury chce rozszerzyć wyłączenia o następujące inwestycje:

rozbudowy dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia do 2 km i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody

i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody przebudowy dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia do 4 km i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody

Do postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanych zmian mają być stosowane nowe przepisy. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Deregulacja inwestycji drogowych

Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury, większość inwestycji prowadzonych w gminach i powiatach to przebudowy i remonty kilkukilometrowych odcinków dróg. Przede wszystkim chodzi o wymianę nawierzchni, przebudowę chodników czy poprawę stanu poboczy i rowów. W większości przypadków właściwe organy stwierdzały, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

"Powyższe ma na celu przede wszystkim ułatwienie działań oraz przyspieszenie procesów inwestycyjnych realizowanych przez zarządców dróg, w tym w szczególności dróg samorządowych, co nadaje projektowi charakter deregulacyjny. Nowelizacja rozporządzenia, w zakresie wyłączenia z grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych wyżej przedsięwzięć, stanowi odpowiedź na problemy zgłaszane w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego, z jakimi borykają się zarządcy dróg samorządowych w procesie realizacji inwestycji drogowych" – argumentuje Ministerstwo Infrastruktury. Dodaje, że remonty dróg pozytywnie wpływają na środowisko – charakteryzują się lepszymi parametrami, a co za tym idzie, umożliwiają płynną jazdę i generowanie mniejszej ilości hałasu czy zanieczyszczeń.

– Problem długiego prowadzenia postępowań o decyzje środowiskowe jest problemem generalnym, więc dotyczy nie tylko takich inwestycji. Niemniej, pozytywnie oceniam działanie mające na celu uproszczenia w realizacji inwestycji drogowych w zakresie dotyczącym dość krótkich odcinków dróg – komentuje Dagmara Czajka, radca prawny, ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska.