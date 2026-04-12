Napięcia między Leonem XIV a Trumpem, to pierwsza tak otwarta konfrontacja między Watykanem a Białym Domem od wielu dekad - podkreśla amerykański portal.

Papież Leon XIV krytykuje działania Donalda Trumpa

W minionym tygodniu papież wygłosił najbardziej jak dotąd surową opinię na temat polityki prezydenta i powiedział dziennikarzom, że „ataki na infrastrukturę cywilną są wbrew prawu międzynarodowemu i są znakiem nienawiści, podziału, zniszczenia” - przypomina Axios.

Leon XIV odniósł się też do słów Trumpa, który zagroził władzom Iranu, że jeśli nie spełnią jego żądań, to „cała cywilizacja zginie tej nocy”.

„Padła groźba wobec całego narodu Iranu. To jest naprawdę niedopuszczalne” - podkreślił papież.

Kościół amerykański również przeciwny Trumpowi

Krytyczne wobec postępowania Trumpa stanowisko Leona XIV poparli głośno dostojnicy amerykańskiego Kościoła katolickiego, choć zazwyczaj są oni bardziej konserwatywni niż sam Watykan - zwraca uwagę portal.

Kardynał Chicago Blase Cupich oświadczył, że czymś „odrażającym” jest traktowanie przez administrację Trumpa „prawdziwej wojny, z prawdziwymi ofiarami i prawdziwym cierpieniem, jak gry wideo”. Kardynał Waszyngtonu Robert McElroy powiedział publicznie, że wojna z Iranem jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła, nie spełnia bowiem kryterium „wojny sprawiedliwej”.

Biały Dom nie przyznaje się do konfliktu z Watykanem

Biały Dom stara się dementować informacje o rosnącym napięciu między prezydentem a Leonem XIV i przypomina, że katolicy poparli Trumpa w wyborach w 2024 roku. Axios zwraca jednak uwagę, że sondaże wskazują, iż poparcie to zdecydowanie maleje.

Przypomina też, że istotnym kontekstem dla doniesień o pogłębiającym się konflikcie Waszyngtonu z Watykanem jest relacja portalu Free Press, który podał niedawno, że w styczniu ówczesny nuncjusz apostolski kardynał Christoph Pierre został wezwany do Pentagonu, co było reakcją na przemówienie Leona XIV do korpusu dyplomatycznego, w którym papież ostrzegał, że „zasada ustanowiona po II wojnie światowej, która zabraniała narodom używania siły w celu naruszania granic innych państw, została całkowicie podważona” i że jest zastępowana „dyplomacją opartą na sile”.

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby miał podczas tej rozmowy stwierdzić, że „Ameryka ma potęgę militarną, by robić cokolwiek chce na świecie” i radził, by Kościół „stanął po jej stronie”. Inny urzędnik amerykański uczestniczący w spotkaniu miał „posunąć się nawet do odwołania się do papiestwa awiniońskiego”, czyli okresu w XIV w., kiedy pod przymusem króla Francji papieże przenieśli się z Rzymu do Awinionu i byli uzależnieni od francuskiej korony.