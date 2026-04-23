Spadek liczby powołań kapłańskich w 2025 roku

W Kościele katolickim IV niedziela wielkanocna, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku przypada ona 26 kwietnia. Z danych przekazanych PAP przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań (KRDP) wynika, że w 2025 r. formację rozpoczęło 289 mężczyzn (o 12 mniej niż rok wcześniej).

Ogółem w roku akademickim 2025/2026 w seminariach duchownych przebywa łącznie 1453 mężczyzn, podczas gdy w roku 2024/2025 było ich 1594.

W seminariach diecezjalnych przygotowuje się 974 kleryków .

przygotowuje się . W seminariach zakonnych studiuje 479 mężczyzn.

Największe ośrodki formacyjne w Polsce

Najwięcej kleryków znajduje się w seminarium archidiecezji poznańskiej, gdzie studiuje 78 młodych mężczyzn (ośrodek międzydiecezjalny). Kolejne miejsca zajmują:

WSD Diecezji Tarnowskiej : 68 kleryków.

: 68 kleryków. Seminarium Archidiecezji Krakowskiej : 60 alumnów.

: 60 alumnów. WMSD w Warszawie: 57 kleryków.

Warto odnotować, że seminaria Redemptoris Mater mają łącznie 65 kleryków, natomiast Seminarium dla Starszych Kandydatów (35 plus) w Łodzi kształci 12 alumnów.

Statystyki żeńskich zgromadzeń zakonnych

Według danych z końca 2025 r., w Polsce działają 112 żeńskie zgromadzenia zakonne (tzw. czynne), w których żyje 15 004 siostry. Trend jest wyraźnie spadkowy – dla porównania w 2021 roku zakonnic było ponad 16,3 tys.

Obecna struktura zgromadzeń żeńskich prezentuje się następująco:

14 600 profesek (śluby wieczyste).

(śluby wieczyste). 291 sióstr po ślubach czasowych.

po ślubach czasowych. 63 nowicjuszki (spadek z 66 rok wcześniej).

(spadek z 66 rok wcześniej). 50 postulantek (rok wcześniej 69).

Poza granicami kraju posługuje obecnie 1640 polskich sióstr, z czego najwięcej w krajach misyjnych oraz na Zachodzie.

Życie kontemplacyjne i mniszki klauzurowe

W klasztorach klauzurowych w Polsce żyje łącznie 1130 mniszek. Dane wskazują na wysoką średnią wieku w tej grupie, która w 2025 r. wynosiła 58,6 roku.

W zgromadzeniach kontemplacyjnych formację pobiera:

15 nowicjuszek ,

, 14 postulantek ,

, 24 aspirantki.

Indywidualne formy życia konsekrowanego

Rosnącą popularnością cieszą się indywidualne formy konsekracji. Do stanu dziewic konsekrowanych należą obecnie 454 kobiety (najwięcej w archidiecezji krakowskiej – 60). Z kolei stan wdów i wdowców błogosławionych liczy w Polsce 463 osoby, z największą grupą w archidiecezji łódzkiej (69 osób).

Światowy Dzień Modlitw o Powołania, będący okazją do analizy tych danych, to inicjatywa papieża Pawła VI, zapoczątkowana w 1964 roku.