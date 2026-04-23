Coraz mniej powołań w Kościele. Spada liczba kleryków i sióstr zakonnych w Polsce

Pustki w polskich seminariach. Najnowsze dane Kościoła nie pozostawiają złudzeń. "Liczba chętnych znów spadła"
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 11:41

W 2025 r. do seminariów wstąpiło 289 mężczyzn, o 12 mniej niż w 2024 r. Żeński nowicjat rozpoczęły 63 kobiety, o 19 mniej niż rok wcześniej. Z kolei do klasztorów klauzurowych wstąpiła podobna liczba chętnych. Mimo to ubyły 64 mniszki – poinformowała Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań.

Spadek liczby powołań kapłańskich w 2025 roku

W Kościele katolickim IV niedziela wielkanocna, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku przypada ona 26 kwietnia. Z danych przekazanych PAP przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań (KRDP) wynika, że w 2025 r. formację rozpoczęło 289 mężczyzn (o 12 mniej niż rok wcześniej).

Ogółem w roku akademickim 2025/2026 w seminariach duchownych przebywa łącznie 1453 mężczyzn, podczas gdy w roku 2024/2025 było ich 1594.

  • W seminariach diecezjalnych przygotowuje się 974 kleryków.
  • W seminariach zakonnych studiuje 479 mężczyzn.

Największe ośrodki formacyjne w Polsce

Najwięcej kleryków znajduje się w seminarium archidiecezji poznańskiej, gdzie studiuje 78 młodych mężczyzn (ośrodek międzydiecezjalny). Kolejne miejsca zajmują:

  • WSD Diecezji Tarnowskiej: 68 kleryków.
  • Seminarium Archidiecezji Krakowskiej: 60 alumnów.
  • WMSD w Warszawie: 57 kleryków.

Warto odnotować, że seminaria Redemptoris Mater mają łącznie 65 kleryków, natomiast Seminarium dla Starszych Kandydatów (35 plus) w Łodzi kształci 12 alumnów.

Statystyki żeńskich zgromadzeń zakonnych

Według danych z końca 2025 r., w Polsce działają 112 żeńskie zgromadzenia zakonne (tzw. czynne), w których żyje 15 004 siostry. Trend jest wyraźnie spadkowy – dla porównania w 2021 roku zakonnic było ponad 16,3 tys.

Obecna struktura zgromadzeń żeńskich prezentuje się następująco:

  • 14 600 profesek (śluby wieczyste).
  • 291 sióstr po ślubach czasowych.
  • 63 nowicjuszki (spadek z 66 rok wcześniej).
  • 50 postulantek (rok wcześniej 69).

Poza granicami kraju posługuje obecnie 1640 polskich sióstr, z czego najwięcej w krajach misyjnych oraz na Zachodzie.

Życie kontemplacyjne i mniszki klauzurowe

W klasztorach klauzurowych w Polsce żyje łącznie 1130 mniszek. Dane wskazują na wysoką średnią wieku w tej grupie, która w 2025 r. wynosiła 58,6 roku.

W zgromadzeniach kontemplacyjnych formację pobiera:

  • 15 nowicjuszek,
  • 14 postulantek,
  • 24 aspirantki.

Indywidualne formy życia konsekrowanego

Rosnącą popularnością cieszą się indywidualne formy konsekracji. Do stanu dziewic konsekrowanych należą obecnie 454 kobiety (najwięcej w archidiecezji krakowskiej – 60). Z kolei stan wdów i wdowców błogosławionych liczy w Polsce 463 osoby, z największą grupą w archidiecezji łódzkiej (69 osób).

Światowy Dzień Modlitw o Powołania, będący okazją do analizy tych danych, to inicjatywa papieża Pawła VI, zapoczątkowana w 1964 roku.

Źródło: PAP

