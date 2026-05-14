60 lat życia i 10 lat pracy. ZUS wyliczył emeryturę

Wystarczy przepracować jeden dzień, z którego zostaną odprowadzone składki, żeby dostać emeryturę
Justyna Klupa
dzisiaj, 13:20

Prawo do emerytury można nabyć nawet po jednym dniu pracy, ale jej wysokość zależy od kilku czynników. Sprawdziliśmy, na jakie kwoty może liczyć 60-letnia kobieta z 10-letnim stażem pracy. Te wyliczenia powinny dać Polakom do myślenia.

60 czy 65 lat to nie wszystko. Pamiętaj o formalnościach w ZUS

Wiek emerytalny w Polsce jest zróżnicowany. W zależności od płci wynosi 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W większości przypadków osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza automatycznego przejścia na emeryturę. Konieczne jest złożenie właściwego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl.

Wbrew popularnym mitom, nie trzeba mieć udokumentowanego konkretnego stażu pracy, żeby otrzymać świadczenie. Zgodnie z prawem wystarczy przepracować chociaż jeden dzień w swoim życiu, z którego zostanie odprowadzona składka do ZUS, żeby cieszyć się z emerytury. Niestety radość seniora szybko minie, ponieważ krótki staż pracy wpływa bezpośrednio na wysokość świadczenia, dlatego - jak wskazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - najniższa emerytura w Polsce wynosi… 2 gr.

Dlaczego nie 1978,49 zł brutto, skoro taka jest wysokość najniższej emerytury w 2026 roku? Ponieważ, żeby nabyć prawo do minimalnego świadczenia, trzeba udokumentować znacznie dłuższy staż pracy. W przypadku kobiet wynosi on 20 lat. Natomiast mężczyźni muszą udokumentować przynajmniej 25-letni staż pracy.

Różnice można przedstawić na konkretnym przykładzie. Jaką emeryturę otrzyma kobieta z 10-letnim stażem pracy? Niewielkie – nie otrzyma ona nawet minimalnego świadczenia. W takich sytuacjach ZUS wylicza należną seniorowi emeryturę wyłącznie na podstawie zgromadzonych składek. 60-latka z 10-letnim stażem pracy, która zatrudniona była na podstawie umowy o pracę i zarabiała najniższą krajową, otrzyma świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 250-300 zł miesięcznie.

Od czego zależy ostateczny przelew? Nie tylko staż ma znaczenie

Natomiast w przypadku osób, które posiadają minimalny staż pracy, wysokość świadczenia uzależniona jest przede wszystkim od zwaloryzowanego kapitału początkowego, zgromadzonych na koncie i subkoncie składek, a także przewidywanego przez GUS średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Oprócz tego znaczenie mają również coroczne waloryzacje emerytur.

