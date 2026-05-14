60 czy 65 lat to nie wszystko. Pamiętaj o formalnościach w ZUS

Wiek emerytalny w Polsce jest zróżnicowany. W zależności od płci wynosi 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W większości przypadków osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza automatycznego przejścia na emeryturę. Konieczne jest złożenie właściwego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl.

Emerytura: temat znany, ale wciąż odkładany

Pułapka stażu pracy. Kiedy ZUS może odmówić emerytury minimalnej?

Wbrew popularnym mitom, nie trzeba mieć udokumentowanego konkretnego stażu pracy, żeby otrzymać świadczenie. Zgodnie z prawem wystarczy przepracować chociaż jeden dzień w swoim życiu, z którego zostanie odprowadzona składka do ZUS, żeby cieszyć się z emerytury. Niestety radość seniora szybko minie, ponieważ krótki staż pracy wpływa bezpośrednio na wysokość świadczenia, dlatego - jak wskazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - najniższa emerytura w Polsce wynosi… 2 gr.

Groszowe emerytury to coraz częstsza rzeczywistość

20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn. Kluczowy warunek w 2026 roku

Dlaczego nie 1978,49 zł brutto, skoro taka jest wysokość najniższej emerytury w 2026 roku? Ponieważ, żeby nabyć prawo do minimalnego świadczenia, trzeba udokumentować znacznie dłuższy staż pracy. W przypadku kobiet wynosi on 20 lat. Natomiast mężczyźni muszą udokumentować przynajmniej 25-letni staż pracy.

Tylko 10 lat składek? ZUS wyliczy Twoje pieniądze w konkretny sposób

Różnice można przedstawić na konkretnym przykładzie. Jaką emeryturę otrzyma kobieta z 10-letnim stażem pracy? Niewielkie – nie otrzyma ona nawet minimalnego świadczenia. W takich sytuacjach ZUS wylicza należną seniorowi emeryturę wyłącznie na podstawie zgromadzonych składek. 60-latka z 10-letnim stażem pracy, która zatrudniona była na podstawie umowy o pracę i zarabiała najniższą krajową, otrzyma świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 250-300 zł miesięcznie.

Od czego zależy ostateczny przelew? Nie tylko staż ma znaczenie

Natomiast w przypadku osób, które posiadają minimalny staż pracy, wysokość świadczenia uzależniona jest przede wszystkim od zwaloryzowanego kapitału początkowego, zgromadzonych na koncie i subkoncie składek, a także przewidywanego przez GUS średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Oprócz tego znaczenie mają również coroczne waloryzacje emerytur.