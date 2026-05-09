Pieniądze za własną inicjatywę. Kto dostanie przelew?

Świadczenie przysługuje osobom posiadającym status bezrobotnego z prawem do zasiłku, które samodzielnie znajdą zatrudnienie, rozpoczną inną pracę zarobkową albo zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem jest podjęcie aktywności zawodowej z własnej inicjatywy – bez skierowania z urzędu pracy.

Uwaga! Osoby zakładające firmę mogą ubiegać się o dodatek wyłącznie wtedy, gdy działalność spełnia warunki pomocy de minimis.

Ile wpłynie na Twoje konto? Obliczamy wysokość dodatku aktywizacyjnego 2026

Wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi połowę należnego zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie wypłacane jest przez okres odpowiadający połowie czasu, jaki pozostałby jeszcze do pobierania zasiłku.

Uwaga! Prawo do dodatku naliczane jest od dnia złożenia wniosku w urzędzie pracy.

Żeby otrzymać świadczenie, należy zgłosić się do urzędu pracy właściwego dla miejsca rejestracji i dostarczyć komplet dokumentów. Zestaw musi zawierać:

wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego,

aktywizacyjnego, dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

lub innej pracy zarobkowej, albo oświadczenie dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Uwaga na pułapki: Kiedy urząd pracy może odmówić wypłaty?

Urząd pracy może odmówić wypłaty świadczenia w kilku sytuacjach. Co do zasady dodatek nie zostanie przyznany osobie, która:

podjęła pracę u swojego ostatniego pracodawcy ,

, rozpoczęła zatrudnienie za granicą u zagranicznego pracodawcy ,

, założyła działalność gospodarczą dzięki dotacji lub innym środkom publicznym,

lub innym środkom publicznym, rozpoczęła pracę w spółdzielni socjalnej po uzyskaniu wsparcia finansowego na jej utworzenie lub przystąpienie do niej.

Nawet po wydaniu pozytywnej decyzji urząd może nie wypłacić świadczenia za okres:

zawieszenia działalności gospodarczej zgłoszonego w CEIDG,

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

urlopu bezpłatnego.

Podstawa prawna

Ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia.