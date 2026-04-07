Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026: Zobacz, ile pieniędzy i przywilejów możesz zyskać [LISTA]

Najważniejsze informacje o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

Umożliwia korzystanie ze świadczeń (np. pielęgnacyjnego czy wspierającego), ulg podatkowych i przywilejów pracowniczych. Kluczowe jest aktualne orzeczenie wydane przez PZON. Świadczenie wspierające może przekroczyć 4300 zł brutto (w zależności od punktacji).

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

W polskim systemie funkcjonują trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Określają one poziom ograniczeń osoby z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz zdolność do pracy.

Podstawa prawna Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Umiarkowany stopień oznacza, że dana osoba:

ma naruszoną sprawność organizmu, może potrzebować częściowej pomocy innych osób, jest zdolna do pracy w warunkach chronionych lub z ograniczeniami.

To właśnie ten stopień najczęściej pojawia się w wydawanych orzeczeniach w Polsce. Jak donoszą media, stanowi on 40% wszystkich dokumentów.

Świadczenia i zasiłki przysługujące osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny - 200+ dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby powyżej 16. roku życia mogą otrzymać 215,84 zł miesięcznie, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest jednak od posiadanego stopnia niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny vs dodatek pielęgnacyjny – nie daj się pomylić

To najczęstszy błąd. W 2026 roku różnice są wyraźne:

Zasiłek pielęgnacyjny (z MOPS): Nadal wynosi 215,84 zł. Nie jest waloryzowany co roku i przysługuje osobom, których niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Dodatek pielęgnacyjny (z ZUS): Od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł. Jest wypłacany razem z rentą lub emeryturą.

Ważne Pamiętaj: Nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie. Jeśli ZUS przyzna dodatek, należy niezwłocznie poinformować o tym gminę, by uniknąć konieczności zwrotu zasiłku.

Zasiłek okresowy dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Przysługuje osobom o niskich dochodach, a konkretniej, gdy ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub – gdy zamieszkują z rodziną – od kryterium dochodowego rodziny. Ile wynoszą limity?

Do 1010 zł – dla osoby samotnej Do 823 zł na osobę – w rodzinie

Świadczenie wspierające

Uzależnione jest od poziomu potrzeby wsparcia (minimum 70 punktów). Kwoty po waloryzacji: od ok. 792 zł do nawet 4353 zł brutto miesięcznie. Wysokość świadczenia uzależniona jest od poziomu potrzeby wsparcia:

95–100 pkt – 220% renty socjalnej, 90–94 pkt – 180% renty socjalnej, 85–89 pkt – 120% renty socjalnej, 80–84 pkt – 80% renty socjalnej, 75–79 pkt – 60% renty socjalnej, 70–74 pkt – 40% renty socjalnej.

Tabela wysokości świadczenia wspierającego: stawki po waloryzacji marcowej

Punkty Wysokość świadczenia 70-74 791,4 zł 75-79 1187,1 zł 80-84 1582,8 zł 85-89 2374,2 zł 90-94 3561,3 zł 95-100 4352,7 zł

Zasiłek celowy

Świadczenie przyznawane jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Przykładowo na:

żywność, leki, drobne remonty.

Możliwy także specjalny zasiłek celowy – nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego. Wysokość specjalnego zasiłku celowego wynosi maksymalnie 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie.

Karta parkingowa – kto może ją dostać?

Stanowi duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami. Nie każdy jednak z umiarkowanym stopniem ma do niej prawo. Konieczne są:

znaczne ograniczenia w poruszaniu się, odpowiedni symbol w orzeczeniu (np. 04-O, 05-R lub 10-N)

Co to oznacza w praktyce? Bez tych wskazań karta nie zostanie przyznana.

Ulga rehabilitacyjna – realne oszczędności dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby z orzeczeniem mogą odliczyć od podatku wydatki związane z rehabilitacją i codziennym funkcjonowaniem, m.in.:

leki, turnusy rehabilitacyjne, przystosowanie samochodu.

Efekt? Niższy podatek lub wyższy zwrot.

Ważne Jeśli jesteś opiekunem osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pamiętaj, że obowiązuje limit dochodu osoby niepełnosprawnej. Wynosi on 23 741,88 zł (12-krotność renty socjalnej z grudnia). Jeśli osoba pod Twoją opieką zarobi więcej, stracisz prawo do odliczeń (np. na samochód czy leki).

Dodatkowe wsparcie i dofinansowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Na co jeszcze można liczyć? Osoby z umiarkowanym stopniem mogą skorzystać także z:

zniżek lub darmowych przejazdów komunikacją, dofinansowania prawa jazdy, wsparcia na rehabilitację domową, dopłat do sprzętu (np. wózki, skutery).

Praca – ważne przywileje dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby z umiarkowanym stopniem posiadają nie tylko prawo do zniżek i ulg, ale również mają szczególne przywileje w miejscu pracy. Jakie?

Mogą pracować maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Dotyczy ich zakaz pracy w nocy i nadgodzin (z wyjątkami). Należy im się dodatkowa 15-minutowa przerwa. Przysługuje im 10 dni dodatkowego urlopu rocznie. Mogą liczyć nawet na 21 dni zwolnienia na rehabilitację lub leczenie.

Jak uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie wydaje powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON), o którego kompetencjach można przeczytać tutaj. W razie odmowy przysługuje:

odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, następnie możliwość skierowania sprawy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Posiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności? O tym nie zapominaj

Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku daje szeroki dostęp do wsparcia finansowego, ulg i przywilejów zawodowych. Warto znać swoje prawa i korzystać z dostępnych form pomocy – wiele z nich realnie poprawia codzienne funkcjonowanie i sytuację finansową.