Od 14 czerwca koniec takich produktów spożywczych w Polsce. Unia Europejska wprowadza zakaz

Dyrektywa śniadaniowa - co to jest?

Celem tzw. dyrektywy śniadaniowej jest zwiększenie przejrzystości składu żywności, ograniczenie możliwości oszukiwania konsumentów oraz promowanie produktów wyższej jakości. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że przepisy mają pomóc klientom podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe.

Od 14 czerwca część miodów może zniknąć z rynku

Największe zmiany dotyczą miodu. Nowe przepisy mają wyeliminować ze sprzedaży część miodów przefiltrowanych, które do tej pory mogły być oferowane jako pełnowartościowy produkt.

Problem dotyczy właśnie procesu filtracji. Według nowych zasad prawdziwy miód powinien zachować naturalne składniki, w tym enzymy i pyłek kwiatowy. Tymczasem intensywna filtracja może pozbawiać go części cennych właściwości, choć konsumenci często nie są tego świadomi.

Zmiany mają też utrudnić sprzedaż produktów określanych jako "sztuczne miody". Po wejściu nowych regulacji etykiety będą musiały dokładnie wskazywać kraj pochodzenia miodu, również w przypadku mieszanych, pochodzących z różnych państw. Pojawić ma się też procentowa zawartość miodów z poszczególnych krajów.

Unijna dyrektywa obejmie także dżemy i soki

Zmiany nie skończą się na miodzie. Dyrektywa śniadaniowa obejmuje również:

dżemy,

marmolady,

galaretki owocowe, soki owocowe,

niektóre rodzaje mleka konserwowanego.

Nowe przepisy zwiększą minimalną ilość owoców wykorzystywanych do produkcji dżemów i galaretek:

z 350g do 450g owoców na 1kg produktu w wersji podstawowej,

z 450g do 500g owoców na 1kg produktu w wersji „ekstra”.

Zmiany pojawią się także w sokach. Rozszerzone zostaną technologie pozwalające ograniczyć zawartość cukrów. Producenci będą mogli stosować nazwę "sok owocowy o obniżonej zawartości cukru", jeżeli co najmniej 30% naturalnie występujących cukrów zostanie usuniętych za pomocą metod dozwolonych dyrektywą. Przy czym, nie będą mogli używać substancji słodzących, aby wpływać na końcowy smak, konsystencję i jakość soku.

Unia Europejska chce poprawić jakość produktów trafiających do sklepów

Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia, że głównym celem nowych regulacji jest walka z wprowadzaniem klientów w błąd jeżeli chodzi o skład produktów oraz ich rzeczywistą jakość. Nowe przepisy mają przeciwdziałać oszustwom związanym z miodem i innymi produktami spożywczymi, które codziennie kupujemy w sklepach.

Dla klientów oznacza to przede wszystkim bardziej szczegółowe etykiety i większą przejrzystość informacji o składzie żywności. Natomiast część producentów będzie musiała zmienić sposób produkcji lub oznaczania swoich produktów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2026

Warto przypomnieć, że zmiany wynikają z dyrektywy opublikowanej 24 maja 2024 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dokument dotyczy m.in. miodu, soków owocowych, dżemów owocowych, galaretek, marmolady oraz części produktów mlecznych.

Państwa członkowskie miały czas na wdrożenie dyrektywy do 14 grudnia 2025 roku. Z kolei stosowanie nowych przepisów rozpocznie się od 14 czerwca 2026 roku. Od tego momentu producenci będą musieli dostosować oznaczenia i skład części produktów do nowych unijnych wymogów.

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1438 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2001/110/WE odnoszącej się do miodu, dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dyrektywy Rady 2001/113/WE odnoszącej się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz dyrektywy Rady 2001/114/WE odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz.U. L, 2024/1438, 24.5.2024).