Masz auto? Resort po cichu zmienia przepisy i wprowadza nowy element wyposażenia w samochodach osobowych

Rewolucja w bagażnikach. Co zmieni nowelizacja rozporządzenia?

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami, które mogą zaskoczyć kierowców. Propozycja resortu zakłada rozszerzenie katalogu obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego. Planowane przepisy mają zostać wprowadzone poprzez nowelizację rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów.

Mandat za jazdę samochodem w leasingu

Obowiązkowa apteczka w samochodach w 2026 r.? Nowy obowiązek dla kierowców

Zgodnie z przygotowywanym projektem, w każdym aucie będzie musiała znaleźć się apteczka pierwszej pomocy, a za jej brak podczas kontroli drogowej kierowca może otrzymać mandat. Aktualnie kierowcy prywatnych samochodów muszą posiadać jedynie gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Apteczki są natomiast wymagane m.in.:

w taksówkach,

autobusach,

pojazdach nauki jazdy.

Skąd pomysł na zmiany? Według resortu szybki dostęp do podstawowych środków medycznych może mieć ogromne dla udzielenia pierwszej pomocy i zwiększenia szans na przeżycie poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Co musi znaleźć się w apteczce samochodowej? Lista elementów

Nie opublikowano jeszcze oficjalnej listy elementów, które powinny znaleźć się w apteczce. Możliwe jednak, że obowiązkowe będą m.in.:

bandaże,

maseczka do resuscytacji

opatrunki,

rękawiczki jednorazowe,

środki do tamowania krwawień.

Nowe wymogi mają dotyczyć samochodów osobowych kategorii M1, czyli pojazdów przeznaczonych do przewozu maksymalnie ośmiu pasażerów poza kierowcą. Zmiany objęłyby pojazdy zarejestrowane w Polsce o DMC do 3,5 tony.

Od kiedy nowe przepisy dotyczące apteczek samochodowych? Znamy datę wprowadzenia zmian

Projekt został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a przyjęcie nowych regulacji przewidywane jest na II kwartał 2026 roku. Nowe obowiązki mogłyby zatem zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

Źródło