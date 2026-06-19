Gazeta Prawna
Legislacja

Ważna zmiana dla KNF. Posłowie niemal jednogłośnie przyjęli ustawę o płatnościach z góry

Posiedzenie Sejmu RP w sali plenarnej. Posłowie zajmują miejsca na półkolistych ławach podczas obrad parlamentarnych. W centralnej części sali znajduje się mównica, a nad stołem prezydialnym widoczny jest herb Polski. Parlamentarzyści uczestniczą w debacie nad bieżącymi sprawami państwa.
Posłowie zdecydowali ws. opłat uiszczanych na rzecz KNFGazetaPrawna.pl / Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:59

Ważna zmiana dla Komisji Nadzoru Finansowego została przyjęte przez Sejm. W piątek posłowie zgodzili się, by podmioty nadzorowane przez KNF płaciły uiszczały opłaty z góry przy składaniu wniosku w zakresie zezwoleń, zgód oraz wpisu do rejestru. Do tej pory opłaty uiszczane były po zakończeniu postępowania.

Skrót artykułu

Za uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z opłatami uiszczanymi na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego głosowało 409 posłów, 24 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

O co chodzi w przyjętych przez Sejm przepisach?

Ustawa - jak argumentują rządzący - ma uprościć i usprawnić postępowania prowadzone przez KNF, a zmiany dotyczą głównie sposobu wnoszenia opłat za zezwolenia, zgody oraz wpisy do rejestrów prowadzonych przez Komisję. Obecnie opłaty te są pobierane dopiero po zakończeniu postępowania. Nowe przepisy zakładają, że taka opłata będzie wnoszona z góry, czyli już przy składaniu wniosku do KNF.

Rząd argumentuje, że w praktyce część wniosków trafiających obecnie do KNF ma błędy lub braki, co wydłuża postępowania i generuje dodatkową pracę urzędu. „Wnoszenie opłaty na początku postępowania ma zachęcić do staranniejszego przygotowywania dokumentów i przyspieszyć wydawanie decyzji” - stwierdzono.

Dodatkowo ustawa ustala również opłatę za czynności związane z rozpatrywaniem przez UKNF zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego oraz TFI. Ma to być równowartość 4,5 tys. euro.

Źródło: PAP

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