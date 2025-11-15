Wpis w sieci, który został potraktowany jako groźba karalna skierowana do prezydenta Nawrockiego

Na platformie X pojawiło się zdjęcie prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia, pod którym znalazł się podpis: „do zobaczenia Karolku”. Wraz z tekstem opublikowano zdjęcie pistoletu, co zostało odebrane jako groźba karalna wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Zatrzymanie podejrzanego przez stołeczną policję

Służby nie próżnowały i – jak się okazało – szybko ustaliły autora wpisu. Jak podała Komenda Stołeczna Policji, zatrzymany to 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa kwalifikowana jest pod art. 190 par.1 Kodeksu karnego, za który grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zaznaczają, że czynności śledcze wciąż trwają.

Apel policji o odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych

Przypadki kierowania gróźb w sieci wobec osób publicznych stają się coraz częstsze, co zwraca uwagę na konieczność monitorowania platform społecznościowych i szybkiego reagowania przez organy ścigania. Policja apeluje o odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych i zgłaszanie niepokojących treści.