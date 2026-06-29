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Proces byłej księgowej w Białymstoku. Zarzut przywłaszczenia 1,5 mln zł

Rozpoczął się proces Zofii N.-K. Medalistce olimpijskiej grozi grozi do 10 lat więzienia
Proces b. księgowej, oskarżonej o przywłaszczenie 1,5 mln zł z kont firmyShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:33

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku w poniedziałek ruszył proces byłej księgowej jednej z podmiejskich firm, której zarzuca się przywłaszczenie około 1,5 mln zł z rachunków przedsiębiorstwa oraz spowodowanie szkody majątkowej w znacznych rozmiarach.

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Proces księgowej w Białymstoku. Zarzuty dotyczą przywłaszczenia 1,5 mln zł

Zarzuty dotyczą również niewłaściwego prowadzenia dokumentacji finansowej firmy i błędnego rozliczenia jej zobowiązań podatkowych, co zakończyło się naliczeniem 154 tys. zł karnych odsetek.

Proces rozpoczął się mimo nieobecności oskarżonej. Wcześniej nie doszło do dobrowolnego poddania się przez nią karze bez przeprowadzania rozprawy; na zaproponowane warunki nie zgodził się właściciel firmy - chodziło o kwotę, którą kobieta miałaby oddać w ramach naprawienia szkody.

W tej sytuacji rozpoczął się proces, sąd przesłuchuje świadków.

Fałszywe rozliczenia i prywatne wydatki z konta firmowego

Na niejasności w finansach firmy, która działa w branży budowlanej, natrafiono podczas audytu, została zawiadomiona prokuratura. Ostatecznie postawiła ona zarzuty 34-letniej, ówczesnej księgowej w tym przedsiębiorstwie.

Śledczy zarzucili jej, że od maja 2021 do kwietnia 2023 roku - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu - nadużyła udzielonych jej uprawnień i przywłaszczyła pieniądze powierzone jej na rachunkach firmy.

W zarzutach mowa jest o przelewach na łączną kwotę 454,7 tys. zł, których dokonała na swoje konto, księgując to jako zapłatę dla nieistniejących odbiorców. Sama zapłaciła też sobie 16,3 tys. zł za delegacje, których nie odbyła.

Najpoważniejsza kwota, według aktu oskarżenia to ponad 1 mln zł, to zakupy, które nie miały żadnego związku z prowadzoną działalnością firmy. To zakupy uznane za prywatne wydatki oskarżonej np. na markowe ubrania i buty, biżuterię czy sprzęt AGD i RTV. Wydatki te opłacała z rachunku firmowego; wpisywała dane rzekomych kontrahentów.(PAP)

Źródło: PAP

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procesksięgowaBiałystok

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