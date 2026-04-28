„Warzywka” i „ułomy” o osobach z niepełnosprawnościami. Skandaliczne słowa radnych na sesji w Ełku. Nikt nie zareagował

„Warzywka” i „ułomy” – szokujące nagranie z sesji w Ełku

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Powiatu w Ełku doszło do bulwersującej sytuacji. W trakcie obrad padły określenia osób z niepełnosprawnościami, które można uznać za skrajnie obraźliwe i dehumanizujące. Sprawa wywołała oburzenie i stawia pytania o standardy debaty publicznej na szczeblu lokalnym.

Na nagraniu sesji Rady Powiatu w Ełku słychać, jak radna Ewelina Truszkowska, która pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rady Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz członkini Komisji Edukacji i Kultury, użyła wobec osób z niepełnosprawnościami określenia „warzywka”. Z kolei drugą osobą, która nazwała OzN "ułomami" jest - jak wynika z ustaleń redakcji - przewodniczący rady powiatu Andrzej Wiszowaty. Słowa te padły w trakcie oficjalnego posiedzenia organu samorządowego.

Chcieliby mnie zniszczyć. Radna z Ełku twierdzi, że jest osobą niewygodną

Do sprawy odniosła się radna Truszkowska. Jak skomentowała nagranie?

- Moja wypowiedź padła w konkretnej dyskusji (…) Użyte przeze mnie takie słowo było niefortunnie dobrane i mogło zostać źle odebrane, ale moją intencją nie było nikogo urazić. Chciałam zwrócić uwagę na realny problem osób z niepełnosprawnościami – potrzeb dostępności – powiedziała radna podczas rozmowy z redakcją.

Odnosząc się do całej sytuacji i pojawiającej się krytyki, radna przedstawiła swoje stanowisko, podkreślając kontekst wypowiedzi. Przyznaje równocześnie, że robi wiele dla potrzebujących.

- Widzę co się dzieje w internecie, jak duży jest zrobiony szum wokół tej wypowiedzi. Nie ukrywam, że jestem osobą niewygodną dla niektórych osób – np. ze względu na wynik wyborczy. Od lat pomagam ludziom z różnymi niepełnosprawnościami i w potrzebach, np. seniorom. Nie umiem tego zrozumieć, dlaczego ludzie tak postępują i się zachowują. Dlaczego chcieliby przez jedno słowo zniszczyć drugą osobę - dodaje Ewelina Truszkowska.

Brak reakcji radnych: Milczące przyzwolenie na język nienawiści?

Szczególne kontrowersje budzi nie tylko sama treść wypowiedzi, ale również brak natychmiastowej reakcji ze strony innych uczestników sesji. Z nagrania wynika, że nikt obecny na sali nie odniósł się do tych słów ani nie zaprotestował, co dla wielu jest dowodem na przyzwolenie lub brak wrażliwości na język wykluczenia.

Starosta ełcki odcina się od radnych: Takie określenia są nie do zaakceptowania

Do sprawy odniósł się również Starosta Ełcki Marek Chojnowski, który w rozmowie z redakcją podkreślił, że takie określenia są nie do zaakceptowania i nie powinny pojawiać się ani podczas oficjalnych obrad, ani w prywatnych rozmowach. Zaznaczył również, że z jego ust nigdy nie padłyby podobne słowa.

Konsekwencje wobec radnych z Ełku? Pojawiły się pierwsze głosy o karach

Eksperci i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami od lat zwracają uwagę, że język ma realny wpływ na postrzeganie i traktowanie tej grupy społecznej. Używanie tego typu określeń utrwala stereotypy, pogłębia wykluczenie i podważa godność osób, które i tak często mierzą się z barierami w życiu codziennym.

Sprawa z Ełku może mieć swój dalszy ciąg. Według nieoficjalnych ustaleń redakcji pojawiają się głosy domagające się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, z ust których padły kontrowersyjne określenia. W przestrzeni publicznej coraz częściej podkreśla się, że osoby pełniące funkcje publiczne powinny wykazywać szczególną odpowiedzialność za swoje słowa — w tym przypadku wyraźnie jej zabrakło.