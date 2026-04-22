Wszczęcie śledztwa przez Prokuraturę Krajową

W komunikacie rzeczniczki PG podkreślono, że w ramach śledztwa będzie badana m.in. kwestia ułatwienia prezydentowi „niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego”.

Jak czytamy w komunikacie, śledztwo zostało wszczęte w ten wtorek.

Według prok. Adamiak, podstawą do wszczęcia śledztwa było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z 13 kwietnia br. oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

„Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy wymaga przeprowadzenia czynności dowodowych możliwych do wykonania wyłącznie w toku postępowania” – podała rzeczniczka prasowa PG.

Spór o status czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Prezydent odebrał ślubowania od dwóch z nich – Bentkowskiej i Szostka. 9 kwietnia ci sędziowie oraz czworo pozostałych sędziów - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - złożyło w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Następnie przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Szostek i Bentkowska objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”. (PAP)