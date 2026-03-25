„Globalne korporacje w Polsce często płacą mniejsze podatki w Polsce niż lokalne firmy. Czas z tym skończyć. Czas, aby wielcy gracze, wielkie Big-Techy płaciły równe podatki na cyfryzację, rozwój, dla przyszłości. Korzyści z wprowadzenia podatku cyfrowego naprawdę są potężne. To miliardy złotych do budżetu państwa co roku. To większa konkurencyjność dla polskich firm i w końcu to pieniądze, które wydamy na sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, konmpetencje cyfrowe czy cyfrowe usługi” – mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, informując o opublikowaniu projektu w wykazie prac Rządu.

W wykazie prac rządu podkreślono, że współczesna gospodarka w coraz większym stopniu funkcjonuje w oparciu o zaawansowane rozwiązania, takie jak platformy społecznościowe, infrastruktura chmurowa czy narzędzia marketingu cyfrowego. Dynamiczny rozwój nowych modeli biznesowych, w tym gospodarki platformowej, wyprzedza obowiązujące regulacje prawne, co prowadzi do powstawania luk w systemie podatkowym i realizowania transakcji poza tradycyjnymi mechanizmami fiskalnymi. Taki stan rzeczy jest sprzeczny z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych oraz powszechności opodatkowania.

Kto zostanie objęty podatkiem cyfrowym?

Opodatkowane zostaną usługi świadczone na terytorium Polski, polegające na:

umieszczaniu na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej skierowanej do użytkowników tego interfejsu; udostępnianiu użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego, który pozwala użytkownikom na wchodzenie w interakcje z innymi użytkownikami lub może ułatwiać dokonywanie leżących u źródła dostaw towarów lub świadczenia usług bezpośrednio między użytkownikami; przekazywaniu w drodze sprzedaży, licencji lub w innej odpłatnej formie zgromadzonych danych o użytkownikach, zarówno indywidualnych, jak i w ramach pakietów danych, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

Opodatkowaniu podatkiem nie będą podlegać podmioty, których przeważającą działalność stanowi publikowanie materiałów redakcyjnych przygotowanych przez ten podmiot lub na rzecz tego podmiotu.

Podatek będzie obowiązywał te podmioty, których łączna kwota przychodów w skali światowej przekracza 1 mld euro oraz, których przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce przekraczają 25 mln zł, bez względu na ich rezydencję podatkową lub siedzibę. Stawka opodatkowania będzie wynosić 3 proc. przychodów, pomniejszony o zapłacony w Polsce CIT.