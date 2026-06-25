Gazeta Prawna
Prawo pracy

Pracownik tymczasowy wykonujący pracę sezonową a prawo do urlopu wypoczynkowego

pracownik tymczasowy, praca tymczasowa, praca sezonowa, urlop wypoczynkowy
Czy pracownik tymczasowy wykonujący pracę sezonową ma prawo do urlopu wypoczynkowego?ShutterStock
Justyna Makowska-Tomalczyk
Justyna Makowska-TomalczykPrawniczka, absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim, autorka specjalistycznych treści prawniczych. Od blisko dziesięciu lat w przystępny sposób tłumaczy zawiłości polskiego prawa, redaguje poradniki i FAQ, umowy, regulaminy.
dzisiaj, 17:12

Okres wakacyjny to czas, gdy rynek pracy tymczasowej kwitnie. Sezonowi pracownicy tymczasowi, mimo że nie podlegają ochronie przewidzianej w kodeksie pracy, mają jednak prawo do urlopu wypoczynkowego. Czy zawsze?

Skrót artykułu

Pracownik tymczasowy, czyli kto?

Pracownik tymczasowy to osoba, która zatrudniona jest przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem tzw. pracodawcy użytkownika. Zatem w modelu pracy tymczasowej, poza pracownikiem i pracodawcą na którego rzecz świadczona jest praca, dołączona zostaje jeszcze trzecia strona tj. agencja pracy, która zatrudnia pracownika.

Pracownicy tymczasowi kojarzeni są głównie z sezonową pracą wakacyjną. Nic w tym dziwnego. Zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych praca tymczasowa sprowadza się właśnie do wykonywania zadań o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, a także do zadań:

• których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe;

• których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Mimo że pracownik tymczasowy nie jest objęty ochroną przewidzianą dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przewidzianą w kodeksie pracy, to jednak ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że nie może być on gorzej traktowany niż taki pracownik. Zakaz dyskryminacji pracownika tymczasowego został zdefiniowany w art. 15 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i obejmuje zakaz traktowania mniej korzystnie niż pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy zarówno w zakresie warunków pracy, jak i innych warunków zatrudnienia.

Nic więc w tym dziwnego, że pracownikowi tymczasowemu przysługuje jedno z najważniejszych uprawnień pracownika, czyli prawo do odpoczynku. Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego z nich.

Nasuwa się jednak pytanie, co gdy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy użytkownika krócej? Państwowa Inspekcja Pracy precyzuje, że w takim wypadku okres ten (np. dwóch tygodni) wlicza się do kolejnego okresu miesięcznego, uprawniając pracownika do urlopu wypoczynkowego w danej agencji pracy tymczasowej. Istotne jest jedynie, aby agencja mimo zakończenia pracy u jednego pracodawcy użytkownika nadal zatrudniała pracownika i skierowała go do kolejnej pracy tymczasowej.

Praca sezonowa na wakacje. Ofert jest mniej, a chętnych przybywa. Wiemy, ile zarobisz [STAWKI]
Zobacz także
Praca sezonowa na wakacje. Ofert jest mniej, a chętnych przybywa. Wiemy, ile zarobisz [STAWKI]

Kto decyduje o urlopie wypoczynkowym pracownika tymczasowego?

O wykorzystaniu przez pracownika tymczasowego przysługującego mu urlopu decyduje agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik. Ustalają one m.in. czy pracownik skorzysta z dni na odpoczynek w całości lub w części, a także określają sam tryb udzielenia tego urlopu. Co do zasady, pracownik tymczasowy korzysta z urlopu wypoczynkowego w tych dniach, w których wykonywałby pracę u swojego pracodawcy użytkownika.

Trzeba też podkreślić, że jeśli okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika wynosi sześć miesięcy lub więcej, to zobowiązany jest on do umożliwienia pracownikowi tymczasowemu skorzystania w tym okresie z prawa do urlopu wypoczynkowego.

Czy pracodawca może ściągnąć Cię z urlopu wypoczynkowego? Sprawdź, z czym musisz się liczyć
Zobacz także
Czy pracodawca może ściągnąć Cię z urlopu wypoczynkowego? Sprawdź, z czym musisz się liczyć

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Co, jeśli pracownik tymczasowy nie wykorzystał przysługujących mu dni urlopu wypoczynkowego? Mimo szczególnego charakteru łączącego pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem ma on prawo do otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub jego część.

Ekwiwalent ten wypłaca agencja pracy tymczasowej. Strony mogą jednak ustalić, że pracownik tymczasowy wykorzysta przysługujący mu urlop w czasie kolejnej umowy o pracę z agencją i wykonywania zadań w ramach pracy tymczasowej dla tego samego pracodawcy użytkownika. W takim wypadku agencja pracy tymczasowej nie wypłaca należnego ekwiwalentu.

Jak obliczyć ekwiwalent? Przyjmuje się, że pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze, jeden dzień urlopu liczony jest jak osiem godzin, a w niepełnym wymiarze – jeden dzień urlopu odpowiada liczbie godzin ustalonej proporcjonalnie do wymiaru tego czasu. Przy czym niepełne godziny zawsze zaokrągla się w górę do godzin pełnych.

Czy każda pracujący w wakacje ma prawo do urlopu z tytułu pracy tymczasowej?

Trzeba pamiętać, że choć praca tymczasowa kojarzona jest z pracą sezonową podejmowaną w wakacje, to jednak nie każda praca w tym okresie musi być pracą tymczasową w rozumieniu przepisów. Restauracje, kawiarnie, gospodarstwa agroturystyczne, czy właściciele sadów mogą bowiem zatrudniać także na podstawie innych umów. Najczęściej są to umowy cywilnoprawne. O tym, czy masz prawo do urlopu wypoczynkowego, wykonując pracę wakacyjną decyduje zatem charakter umowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1608

pip.gov.pl

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

prawo pracyurlop wypoczynkowypraca tymczasowapracodawcapracownik tymczasowy

Powiązane

Pracownicy sezonowi zbierają maliny na plantacji w Wielkiej Brytanii. Na pierwszym planie kobieta wkłada owoce do zielonej skrzynki, a w tle widać kolejne osoby pracujące między rzędami krzewów. Zdjęcie przedstawia sezonową pracę przy zbiorach owoców w słoneczny letni dzień.
Rynek pracyPraca sezonowa przeżywa oblężenie. Na jedno ogłoszenie coraz więcej chętnych
Kobieta i mężczyzna porządkują stoliki
Rynek pracyPraca sezonowa 2026. Tyle naprawdę płacą nad morzem
urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, prawo pracy, pracodawca
Prawo pracyUrlop na żądanie to nie sposób na przedłużenie urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może go nie udzielić

Najważniejsze

Konferencja Odbudowy Ukrainy odbywa się w Gdańsku
KrajZa nowy spór o UPA odpowiada Zełenski [SONDAŻ DGP]
Marcin Stanecki, główny inspektor pracy
Kadry i płaceWażą się losy Głównego Inspektora Pracy
Napis alimenty na banknotach leżących obok portfela
Prawo rodzinneAlimenty mogą nagle wzrosnąć. Sądy coraz częściej przychylają się do takich wniosków
Ukraińcy
OpiniePogromów w Polsce nie będzie. Komentatorzy, przestańcie straszyć
Słodkie napoje w lodówce w sklepie - podatek cukrowy 2027
ZdrowieNowy podatek cukrowy od 2027 roku. Rząd omija weto i bierze się za energetyki
Korytarz szpitalny z personelem medycznym i pacjentami.
PolitykaNIK chce policzyć zarobki medyków. Najpierw dane, później wybrane szpitale
Uśmiechnięta kobieta przy laptopie trzyma w dłoniach świnkę skarbonkę
Emerytury i rentyUkryty kapitał na kontach Polaków. Wielu pracowników nie wie o środkach, które odkłada dla nich szef
Lekarz analizuje dokumentację medyczną pacjenta przed oceną niezdolności do pracy
Emerytury i rentyNa jakie choroby ZUS najczęściej przyznaje rentę? Oto najbardziej kompletna lista na 2026 rok
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png