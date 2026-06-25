Pracownik tymczasowy, czyli kto?

Pracownik tymczasowy to osoba, która zatrudniona jest przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem tzw. pracodawcy użytkownika. Zatem w modelu pracy tymczasowej, poza pracownikiem i pracodawcą na którego rzecz świadczona jest praca, dołączona zostaje jeszcze trzecia strona tj. agencja pracy, która zatrudnia pracownika.

Pracownicy tymczasowi kojarzeni są głównie z sezonową pracą wakacyjną. Nic w tym dziwnego. Zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych praca tymczasowa sprowadza się właśnie do wykonywania zadań o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, a także do zadań:

• których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe;

• których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Mimo że pracownik tymczasowy nie jest objęty ochroną przewidzianą dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przewidzianą w kodeksie pracy, to jednak ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że nie może być on gorzej traktowany niż taki pracownik. Zakaz dyskryminacji pracownika tymczasowego został zdefiniowany w art. 15 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i obejmuje zakaz traktowania mniej korzystnie niż pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy zarówno w zakresie warunków pracy, jak i innych warunków zatrudnienia.

Nic więc w tym dziwnego, że pracownikowi tymczasowemu przysługuje jedno z najważniejszych uprawnień pracownika, czyli prawo do odpoczynku. Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego z nich.

Nasuwa się jednak pytanie, co gdy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy użytkownika krócej? Państwowa Inspekcja Pracy precyzuje, że w takim wypadku okres ten (np. dwóch tygodni) wlicza się do kolejnego okresu miesięcznego, uprawniając pracownika do urlopu wypoczynkowego w danej agencji pracy tymczasowej. Istotne jest jedynie, aby agencja mimo zakończenia pracy u jednego pracodawcy użytkownika nadal zatrudniała pracownika i skierowała go do kolejnej pracy tymczasowej.

Kto decyduje o urlopie wypoczynkowym pracownika tymczasowego?

O wykorzystaniu przez pracownika tymczasowego przysługującego mu urlopu decyduje agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik. Ustalają one m.in. czy pracownik skorzysta z dni na odpoczynek w całości lub w części, a także określają sam tryb udzielenia tego urlopu. Co do zasady, pracownik tymczasowy korzysta z urlopu wypoczynkowego w tych dniach, w których wykonywałby pracę u swojego pracodawcy użytkownika.

Trzeba też podkreślić, że jeśli okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika wynosi sześć miesięcy lub więcej, to zobowiązany jest on do umożliwienia pracownikowi tymczasowemu skorzystania w tym okresie z prawa do urlopu wypoczynkowego.

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Co, jeśli pracownik tymczasowy nie wykorzystał przysługujących mu dni urlopu wypoczynkowego? Mimo szczególnego charakteru łączącego pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem ma on prawo do otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub jego część.

Ekwiwalent ten wypłaca agencja pracy tymczasowej. Strony mogą jednak ustalić, że pracownik tymczasowy wykorzysta przysługujący mu urlop w czasie kolejnej umowy o pracę z agencją i wykonywania zadań w ramach pracy tymczasowej dla tego samego pracodawcy użytkownika. W takim wypadku agencja pracy tymczasowej nie wypłaca należnego ekwiwalentu.

Jak obliczyć ekwiwalent? Przyjmuje się, że pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze, jeden dzień urlopu liczony jest jak osiem godzin, a w niepełnym wymiarze – jeden dzień urlopu odpowiada liczbie godzin ustalonej proporcjonalnie do wymiaru tego czasu. Przy czym niepełne godziny zawsze zaokrągla się w górę do godzin pełnych.

Czy każda pracujący w wakacje ma prawo do urlopu z tytułu pracy tymczasowej?

Trzeba pamiętać, że choć praca tymczasowa kojarzona jest z pracą sezonową podejmowaną w wakacje, to jednak nie każda praca w tym okresie musi być pracą tymczasową w rozumieniu przepisów. Restauracje, kawiarnie, gospodarstwa agroturystyczne, czy właściciele sadów mogą bowiem zatrudniać także na podstawie innych umów. Najczęściej są to umowy cywilnoprawne. O tym, czy masz prawo do urlopu wypoczynkowego, wykonując pracę wakacyjną decyduje zatem charakter umowy.