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Prawo pracy

Czy pracodawca może ściągnąć Cię z urlopu wypoczynkowego? Sprawdź, z czym musisz się liczyć

Urlop wypoczynkowy, odwołanie z urlopu, pracownik, pracodawca
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopuShutterstock
Justyna Makowska-Tomalczyk
Justyna Makowska-TomalczykPrawniczka, absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim, autorka specjalistycznych treści prawniczych. Od blisko dziesięciu lat w przystępny sposób tłumaczy zawiłości polskiego prawa, redaguje poradniki i FAQ, umowy, regulaminy.
dzisiaj, 07:48

Wyjechałeś na wyczekiwany i zaplanowany wcześniej urlop wypoczynkowy, a pewnego dnia odbierasz wiadomość od pracodawcy, że musisz go przerwać i stawić się w pracy? Zastanawiasz się, czy powinieneś spakować walizki i wrócić do biura, czy jednak realizować swoje prawo do odpoczynku? Sprawdź, czy pracodawca może Cię ściągnąć z urlopu.

Skrót artykułu

Urlop wypoczynkowy – czy pracodawca może go przerwać?

Prawo do odpoczynku to jedno z najważniejszych uprawnień pracownika. Realizowane jest ono poprzez urlop wypoczynkowy, który pracownik może wykorzystać w dowolnym okresie roku kalendarzowego. Urlop wypoczynkowy musi jednak zostać zaplanowany w tzw. planie urlopów, poprzedzony stosownym wnioskiem pracownika, pracodawca zaś musi wyrazić na niego zgodę.

Jak się okazuje, gdy już wyjedziesz na wyczekany urlop, nie możesz czuć się do końca spokojny. Zgodnie bowiem z art. 167 § 1 k.p. pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, a zatem może Cię z tego urlopu ściągnąć do pracy. Na szczęście, nie może tego zrobić z powodu swojego widzimisię, ale musi mieć ku temu ważne powody.

Odwołanie pracownika z urlopu: kiedy jest to możliwe?

Pracodawca może odwołać Cię z urlopu tylko wtedy, gdy Twojej obecności w zakładzie pracy wymagają szczególne okoliczności. Ustawodawca nie doprecyzował ich jednak w żaden sposób. Posiłkując się doktryną, trzeba zatem zastosować zaostrzone kryteria oceny, a zatem uznać, że chodzi o takie okoliczności, w których potrzeby pracodawcy nie mogłyby być zaspokojone bez obecności pracownika, który przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Istotne jest ponadto to, że okoliczności uzasadniających odwołanie z urlopu nie dało się przewidzieć w chwili jego rozpoczynania. Oczywistym jest zatem, że powody te nie mogły być też znane pracodawcy w chwili, gdy pracownik udawał się na urlop. Co to jednak oznacza w praktyce? Powodem odwołania są najczęściej wszelkie awarie, choroby współpracownika, niespodziewane kontrole i inne sytuacje kryzysowe, które wymuszają obecność odpoczywającego pracownika w zakładzie pracy.

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Forma odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego

Przepisy nie doprecyzowują, w jaki sposób pracodawca powinien zawiadomić przebywającego na urlopie pracownika o jego odwołaniu w trybie art. 167 k.p. Trzeba pamiętać, że odwołanie z urlopu możliwe jest przede wszystkim tylko wtedy, gdy pracodawca zna miejsce Twojego pobytu lub gdy może się z Tobą komunikować w inny sposób. Na szczęście pracownik nie jest zobowiązany do tego, żeby informować pracodawcę o tym, gdzie zamierza spędzać urlop. Pracodawca może zaś domagać się takiej informacji w wyjątkowych okolicznościach, powołując się na dobro zakładu pracy.

Jaka forma zawiadomienia pracownika o odwołaniu z urlopu jest właściwa? Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odwołanie wymaga od pracodawcy złożenia jednoznacznego oświadczenia woli w taki sposób, który pozwoli pracownikowi zapoznać się z jego treścią. Nie może on więc wykorzystać Twojej prywatnej skrzynki mailowej, jeśli wcześniej nigdy nie kontaktował się z Tobą w ten sposób. Tym bardziej że Sądu Najwyższy podkreślał też, że pracodawca nie może zakłócać wypoczynku pracownika przez zobowiązywanie go do pozostawania w gotowości do pracy w tym okresie, a tym bardziej do świadczenia pracy.

Pamiętaj więc, że pracodawca nie może ściągnąć Cię do zakładu pracy z urlopu wypoczynkowego, dzwoniąc na Twój prywatny numer i sugerując, że Twoja obecność w zakładzie pracy byłaby wskazana. Oświadczenie musi być jednoznaczne i niepozostawiające wątpliwości co do intencji pracodawcy.

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego: co z kosztami powrotu?

Jeśli pracodawca odwołał Cię z urlopu wypoczynkowego, masz prawo do zwrotu poniesionych kosztów. Pokrywa je pracodawca, który zdecydował o zmianie Twoich planów.

O jakie koszty chodzi? Pracodawca pokrywa wszystkie te wydatki, których nie poniósłbyś, gdybyś nie został odwołany z urlopu. Ponieważ przepisy nie wskazują wprost, o jakie wydatki chodzi, należy uznać, że chodzi tu o wszelkie koszty związane bezpośrednio z odwołaniem z urlopu. Będą to zatem np. koszty podróży i zmiany terminu lotu, koszty niewykorzystanych biletów do muzeów lub na inne wydarzenia kulturalne, zarezerwowane noclegi w hotelach lub posiłki w restauracjach.

Istotne jest, aby poniesione wydatki odpowiednio udokumentować. Konieczne jest zatem przedstawienie rachunków, faktur lub potwierdzeń przelewów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141.

Źródło: gazetaprawna.pl

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