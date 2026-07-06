Nowe świadczenie z ZUS w 2026 roku. Kto dostanie 7000 zł?

Emerytura honorowa 2026. Ponad 6900 zł na konto. ZUS nie wymaga stażu pracy

To bez wątpienia najbardziej spektakularne świadczenie specjalne w Polsce. Od 1 marca 2026 roku emerytura honorowa wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Co najważniejsze, kwota ta jest wypłacana dożywotnio jako dodatek do dotychczasowej emerytury.

Dla kogo: Dla każdego obywatela, który ukończył 100. rok życia.

Kluczowy warunek: Wiek to jedyne kryterium. Można nie przepracować w życiu ani jednego dnia, a ZUS i tak ma obowiązek wypłacać te pieniądze.

Czy trzeba składać wniosek: Jeśli senior pobiera już standardową emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS, pieniądze trafią na konto automatycznie. Wniosek muszą złożyć jedynie osoby, które wcześniej nie były zarejestrowane w żadnym systemie ubezpieczeń.

Świadczenie wyjątkowe (Emerytura od Premiera i Prezesa ZUS)

Ustawa daje szefowi rządu oraz prezesowi ZUS prawo do przyznania tzw. emerytury lub renty w drodze wyjątku. To potężne koło ratunkowe dla osób, które znalazły się w dramatycznej sytuacji życiowej.

Dla kogo: Dla osób, które z powodu m.in. wieloletniej choroby, niepełnosprawności lub innych zdarzeń losowych nie zdołały wypracować wymaganego stażu pracy i utraciły zdolność do zarobkowania.

Kluczowy warunek: Wykazanie całkowitej niezdolności do pracy oraz braku jakichkolwiek innych źródeł utrzymania. Każda sprawa jest rozpatrywana w 100% indywidualnie.

Kwota: Świadczenie przyznawane przez Prezesa ZUS nie może przekroczyć kwoty najniższej emerytury, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Premier może w wyjątkowych przypadkach przyznać wyższą kwotę.

Emerytura matczyna "Mama 4 plus" - dodatkowe 1100 zł do domowego budżetu

Program Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego to kolejna forma specjalnego wsparcia z ZUS. W 2026 roku cieszy się on ogromnym zainteresowaniem.

Dla kogo: Dla matek (a w niektórych przypadkach ojców), które poświęciły się wychowaniu dzieci kosztem pracy zawodowej.

Kluczowy warunek: Urodzenie i wychowanie co najmniej 4 dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet). Świadczenie przysługuje, jeśli rodzic nie wypracował minimalnej emerytury.

Kwota: ZUS dopłaca do kwoty minimalnej emerytury (1978,49 zł brutto). Jeśli kobieta nie ma żadnej emerytury, otrzymuje pełne świadczenie. Jeśli ma np. 900 zł emerytury, ZUS dopłaci brakujące 1078,49 zł.

Czy trzeba składać wniosek: Tak. To świadczenie nie jest przyznawane z urzędu – konieczne jest złożenie formularza ERSU w placówce ZUS.

Specjalna emerytura stażowa (Praca w szczególnych warunkach)

Tysiące Polaków urodzonych w latach 1949-1968 mogą skorzystać ze specjalnych przepisów pozwalających na znacznie wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej.

Dla kogo: Dla osób wykonujących zawody o szczególnym charakterze lub w trudnych warunkach (np. górnicy, hutnicy, energetycy, niektórzy pracownicy medyczni i służby mundurowe).

Kluczowy warunek: Udowodnienie wymaganego stażu pracy w szkodliwych warunkach (najczęściej 15 lat) wypracowanego przed 1 stycznia 1999 roku.

Kwota: Wyliczana indywidualnie na podstawie zebranych składek, jednak nie niższa niż gwarantowane minimum krajowe (1978,49 zł brutto).

Jak nie stracić pieniędzy? Podsumowanie dla seniora

Poza wspomnianymi emeryturami specjalnymi, w lipcu 2026 roku warto pamiętać o innych dodatkach do podstawowego świadczenia:

Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia - wynosi obecnie 366,67 zł miesięcznie i wpada na konto automatycznie.

Dodatek dla byłych sołtysów - po obniżeniu wymaganego stażu do 7 lat, wynosi od marca 2026 roku 373,67 zł brutto (wymaga wniosku do KRUS).

Jeśli kwalifikujesz się do programu "Mama 4+" lub ubiegasz się o świadczenie w drodze wyjątku, przygotuj dokumentację medyczną oraz oświadczenia o sytuacji materialnej i złóż wniosek jak najszybciej - ZUS wypłaci pieniądze dopiero od miesiąca, w którym wpłynęły dokumenty!

FAQ: Specjalna emerytura z ZUS w 2026 roku. Wszystko, co musisz wiedzieć

Czy emerytura honorowa dla stulatków zależy od wysokości dotychczasowych zarobków? Nie. Wysokość Twoich wcześniejszych zarobków, staż pracy oraz liczba odłożonych składek nie mają żadnego znaczenia. Każdy, kończąc 100 lat w 2026 roku, otrzymuje dokładnie taką samą kwotę - 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Czy kwota emerytury honorowej przyznanej w 2026 roku będzie później waloryzowana? Nie. To kluczowa pułapka przepisów, o której mało kto wie. Kwota, którą otrzymasz w miesiącu swoich 100. urodzin, zostaje przypisana do Ciebie na stałe i nie podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że jeśli ukończysz 100 lat w maju 2026 roku, do końca życia będziesz otrzymywać 6938,92 zł brutto, nawet jeśli w marcu 2027 roku stawka dla nowych stulatków wzrośnie.

Czy mężczyzna może otrzymać specjalną emeryturę matczyną "Mama 4 plus"? Tak, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ojciec dzieci może ubiegać się o to świadczenie po ukończeniu 65. roku życia, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Warunkiem koniecznym jest oczywiście wychowanie przez niego co najmniej czwórki dzieci.

Co zrobić, gdy ZUS odmówi przyznania emerytury w drodze wyjątku? Od decyzji Prezesa ZUS nie przysługuje klasyczne odwołanie do sądu pracy. Masz jednak prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do samego Prezesa ZUS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Jeśli to nie przyniesie skutku, kolejnym krokiem jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.

Czy renta socjalna lub zasiłek stały wykluczają prawo do emerytury "Mama 4 plus"? Świadczenia te nie wykluczają się automatycznie, ale ZUS odpowiednio pomniejszy wypłatę. Emerytura matczyna jest świadczeniem uzupełniającym do kwoty najniższej emerytury (1978,49 zł brutto). Jeśli pobierasz inne świadczenie o niższej wartości, ZUS wypłaci Ci jedynie różnicę, aby łączna kwota na Twoim koncie wynosiła dokładnie tyle, ile minimum krajowe.

Gdzie pobrać wnioski o emerytury specjalne? Formularze (np. wniosek ERSU dla programu Mama 4+ czy podanie o świadczenie w drodze wyjątku) dostępne są na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), oficjalnej stronie internetowej ZUS oraz w każdej placówce stacjonarnej w Polsce.