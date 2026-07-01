Masz czas tylko do końca sierpnia 2026. Potem 14. emerytura będzie niższa. Jak dostać wyższą 14. emeryturę netto?

Jeden formularz może zwiększyć kwotę wypłaty 14.emerytury

Chodzi o formularz EPD-21, czyli wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Po jego złożeniu ZUS nie potrąca zaliczek na PIT nie tylko od emerytury lub renty, ale również od dodatkowych świadczeń, w tym 13. i 14. emerytury. To oznacza, że część seniorów może otrzymać we wrześniu wyższą kwotę netto 14. emerytury. Nie jest to jednak dodatkowe świadczenie ani podwyżka czternastki. To po prostu pieniądze, które w standardowej sytuacji zostałyby pobrane jako zaliczka na podatek, a następnie zwrócone dopiero po rozliczeniu rocznym.

Kto może zyskać na złożeniu EPD-21?

Zyskają osoby, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł. To właśnie dla nich brak poboru zaliczek może oznaczać wyższą wypłatę już we wrześniu, bez konieczności oczekiwania na zwrot podatku z urzędu skarbowego.

Z wyliczeń wynika, że różnica może wynieść od około 175 zł w przypadku pobierania emerytury minimalnej do nawet 225 zł dla emerytów, którzy mają emeryturę wysokości około 2 400 zł brutto miesięcznie.

Dlaczego wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia?

Wniosek nie działa od razu. ZUS stosuje go dopiero od miesiąca następującego po miesiącu złożenia dokumentu. Dlatego osoby, które chcą, aby miał wpływ na wrześniową wypłatę 14. emerytury, nie powinny odkładać decyzji na ostatnią chwilę. Końcówka sierpnia jest ostatnim momentem, aby zdążyć przed wypłatą dodatkowego świadczenia.

Formularz można złożyć:

w placówce ZUS,

wysłać pocztą,

przekazać elektronicznie przez PUE ZUS.

Nie każdy emeryt powinien składać wniosek EPD-21

Choć perspektywa wyższej wypłaty może wydawać się kusząca, ZUS zwraca uwagę, że formularz EPD-21 nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem. Problem może pojawić się wtedy, gdy łączne dochody seniora przekroczą 30 tys. zł rocznie. Dotyczy to m.in. osób, które pobierają drugie świadczenie z innej instytucji, dorabiają do emerytury, uzyskują dodatkowe opodatkowane dochody, np. z najmu mieszkania.

W takiej sytuacji brak poboru zaliczek może oznaczać niedopłatę podatku. Po rozliczeniu rocznym urząd skarbowy może wtedy zażądać dopłaty.

Raz złożony wniosek działa także w kolejnych latach

To szczególnie ważna informacja dla emerytów. Formularz EPD-21 nie wygasa po roku. Jeżeli senior nie wycofa dokumentu, będzie on obowiązywał również w następnych latach. Dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i sprawdzić, czy rzeczywiście przyniesie ona korzyść.

W przypadku osób z niewielkimi dochodami może oznaczać wyższą wypłatę 14. emerytury już we wrześniu. Dla innych może natomiast skończyć się koniecznością dopłaty podatku w 2027 roku.

EPD-21 do pobrania