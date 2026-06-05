Sąd: Jak skutecznie zrezygnować ze świadczenia rodzicielskiego na rzecz pielęgnacyjnego?

Takie stanowisko zajął w wyroku z 20 maja WSA w Poznaniu (sygn. akt III SA/Po 327/26)

Stan faktyczny sprawy: Istota sporu polega na ustaleniu, czy organy powinny uwzględnić wniosek skarżącej i przyznać jej świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad mężem również za okres od 1.11.2022 r. do 14.04.2023 r., zamiast mniej korzystnego, pobieranego w tym okresie w przeszłości świadczenia rodzicielskiego, z którego oświadczyła, że rezygnuje na etapie odwołania z 16 stycznia 2025 r. od decyzji organu I instancji.

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Sąd: sprzeczność w sprawie jako błąd SKO

Z uzasadnienia decyzji II instancji wynika, że Kolegium odmówiło skarżącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 1 listopada 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. wskazując, że w tym czasie skarżąca pobierała świadczenie rodzicielskie, a zatem nie podejmowała zatrudnienia z uwagi na opiekę nad dzieckiem, a nie nad mężem. Stanowisko to nie zasługuje na aprobatę. Przede wszystkim należy zauważyć, że Kolegium samo wskazało w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, iż organ I instancji nie miał wątpliwości, że skarżąca sprawowała stałą opiekę nad mężem. Ustalenia te nie zostały przez organ odwoławczy zakwestionowane. Jednocześnie jednak Kolegium przyjęło, że w spornym okresie skarżąca nie podejmowała zatrudnienia wyłącznie z uwagi na opiekę nad dzieckiem, ponieważ pobierała świadczenie rodzicielskie. Twierdzenia te pozostają wewnętrznie sprzeczne i nie znajdują oparcia w materiale dowodowym sprawy. Z akt administracyjnych wynika bowiem jednoznacznie, że od co najmniej 16 listopada 2022 r., czyli od daty ustalenia znacznego stopnia niepełnosprawności P. P., skarżąca równocześnie sprawowała stałą opiekę nad niepełnosprawnym mężem.

Dopuszczalność jednoczesnego sprawowania opieki nad dzieckiem i osobą niepełnosprawną

Sąd wskazał, że sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz pobieranie z tego tytułu świadczenia rodzicielskiego nie stanowi automatycznej przeszkody w jednoczesnym opiekowaniu się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ustawodawca wprost przewidział możliwość wystąpienia zbiegu prawa do świadczenia rodzicielskiego i pielęgnacyjnego w art. 27 ust. 5 u.ś.r.. Oznacza to, że opieka nad dzieckiem nie musi być jedyną i wyłączną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia przez opiekuna.

Zasada równego traktowania i mechanizm kompensacji świadczeń

W ocenie Sądu organy administracji dopuściły się niekonsekwencji, stosując odmienną interpretację przepisów wobec analogicznych sytuacji prawnych. W przypadku zbiegu świadczenia pielęgnacyjnego ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym organ dopuścił wzajemną kompensację (wypłatę różnicy między świadczeniami), natomiast odmówił zastosowania tego samego mechanizmu w odniesieniu do świadczenia rodzicielskiego. Takie działanie narusza wyrażoną w art. 8 k.p.a. zasadę zaufania obywatela do organów państwa.

Rezygnacja ze świadczenia

Skuteczność rezygnacji ze świadczenia na etapie postępowania odwoławczego wywołuje skutek prawny w postaci możliwości przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem

Sąd zakwestionował stanowisko organu odwoławczego, jakoby rezygnacja ze świadczenia rodzicielskiego złożona dopiero na etapie odwołania nie mogła wywoływać skutków prawnych. Kolegium powinno rozważyć skuteczność takiej rezygnacji w kontekście art. 24 ust. 2a u.ś.r., który pozwala na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z mocą wsteczną, o ile zostanie wyeliminowany zbieg tytułów do ich pobierania. Twierdzenie o braku skutków prawnych oświadczenia złożonego po decyzji I instancji uznano za niemające oparcia w przepisach prawa