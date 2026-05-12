Brak jednego pisma wywoła lawinę dopłat za prąd. Czas tylko do 30 czerwca 2026 roku

Pułapka "ceny maksymalnej"

W drugiej połowie 2024 roku państwo osłoniło mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz sektor rolniczy przed gwałtownymi podwyżkami, wprowadzając cenę maksymalną na poziomie 693 zł/MWh. Mechanizm ten nie był jednak bezwarunkowy. Z punktu widzenia prawa, obniżka ta stanowiła pomoc publiczną (de minimis), co nakłada na beneficjentów surowe wymogi sprawozdawcze. Dostawcy energii nie mogą samodzielnie zweryfikować uprawnień każdego klienta, dlatego ciężar dowodu spoczywa na odbiorcy. Brak złożonego oświadczenia jest dla systemu sygnałem, że pomoc została pobrana nienależnie.

Kto musi działać do czerwca 2026 roku?

Obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów z sektora MŚP oraz rolników, którzy w okresie od lipca do grudnia 2024 roku płacili za prąd według preferencyjnych stawek.Co istotne, ustawodawca przewidział furtkę dla tych, którzy o formalnościach zapomnieli lub popełnili w nich błędy. Choć zasadniczy termin minął w 2025 roku, to dzięki nowelizacji przepisów ostateczny czas na złożenie lub korektę dokumentów mija 30 czerwca 2026 roku.

Finansowe konsekwencje zaniechania

Scenariusz dla spóźnialskich jest kosztowny. W przypadku braku dokumentacji, sprzedawca energii potraktuje klienta tak, jakby tarcza osłonowa go nie dotyczyła. Efekt?

Korekta faktur: Ponowne przeliczenie zużycia z II połowy 2024 roku według stawek umownych.

Wysokie dopłaty: Różnica między ceną 693 zł/MWh a stawkami rynkowymi może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, płatnych jednorazowo.

Jak dopełnić formalności?

Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga precyzji. Oświadczenie należy przekazać swojemu dostawcy prądu (temu, z którym mieliśmy podpisaną umowę w 2024 roku). Można to zrobić na trzy sposoby:

Cyfrowo: Poprzez platformy online sprzedawców lub e-mail (często wymagany podpis kwalifikowany). Tradycyjnie: Wysyłając podpisany wydruk pocztą. Osobiście: W stacjonarnym biurze obsługi klienta.

Eksperci uczulają: warto sprawdzić również te dokumenty, które już zostały złożone. Błędy w NIP-ie, nieczytelny podpis czy pomyłka w danych identyfikacyjnych mogą być podstawą do odrzucenia wniosku. Właśnie na poprawę takich uchybień przedsiębiorcy mają czas do końca czerwca.

