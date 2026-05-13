Rusza nowy bon ciepłowniczy 2026. Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?

Nadchodzi nowe świadczenie dla osób ogrzewających mieszkania z sieci miejskiej. Już tego lata ruszy nabór wniosków o bon ciepłowniczy 2026. Rekordowe dopłaty mogą wynieść nawet 3500 zł. Kto tym razem załapie się na pomoc finansową i jakie progi dochodowe wyznaczył rząd?
Sezon grzewczy w 2026 roku może być znacznie lżejszy dla portfeli Polaków. Choć mamy maj, kluczowe daty i kwoty wsparcia są już znane. Bon ciepłowniczy to propozycja dla tych, którzy mimo cieplejszych dni, wciąż odczuwają skutki wysokich cen energii za minioną zimę.
Nowy bon ciepłowniczy 2026 - co warto wiedzieć?
To jednorazowa pomoc finansowa, która trafi bezpośrednio na konta uprawnionych gospodarstw domowych. W przeciwieństwie do wygaszonego już dodatku osłonowego, bon ciepłowniczy celuje precyzyjnie w odbiorców tzw. ciepła systemowego.
Czy należysz do grupy uprawnionych? (Progi dochodowe)
Aby otrzymać przelew, musisz spełnić dwa kluczowe warunki: korzystać z ogrzewania miejskiego (osiedlowego), którego cena przekracza 170 zł/GJ netto, oraz mieścić się w limitach zarobków. W 2026 roku pełne wsparcie przysługuje, gdy dochód nie przekracza:
- 3272,69 zł - w przypadku osób mieszkających samotnie,
- 2454,52 zł na osobę - w rodzinach wieloosobowych.
Zasada „złotówka za złotówkę”: Jeśli zarabiasz nieco więcej, nie tracisz prawa do pomocy! Świadczenie zostanie po prostu pomniejszone o kwotę nadwyżki.
Ile wpłynie na Twoje konto? Kwoty dopłat do ogrzewania
Wysokość przelewu zależy od tego, jak drogie jest ciepło w Twoim miejscu zamieszkania. Przewidziano trzy progi wsparcia:
- 1000 zł - jeśli cena ciepła mieści się w przedziale 170-200 zł/GJ.
- 2000 zł - przy cenie od 200 do 230 zł/GJ.
- 3500 zł - dla tych, u których cena ciepła szybuje powyżej 230 zł/GJ.
Kalendarz wniosków - nie spóźnij się!
W 2026 roku okienko na złożenie dokumentów będzie wyjątkowo krótkie. Masz tylko dwa wakacyjne miesiące:
- Start: 1 lipca 2026 roku,
- Koniec: 31 sierpnia 2026 roku.
Wnioski złożone we wrześniu nie będą rozpatrywane - warto więc dopilnować formalności jeszcze przed końcem urlopu. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się na kontach w ostatnim kwartale 2026 roku.
Jak skutecznie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?
Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, co jest najszybszą metodą:
- Przez aplikację mObywatel,
- Przez platformę ePUAP
- lub serwis gov.pl.
Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań pozostaje wizyta w urzędzie gminy lub wysyłka wniosku pocztą. Pamiętaj o załącznikach. Kluczowym dokumentem będzie zaświadczenie od Twojej spółdzielni lub wspólnoty o aktualnej cenie ciepła. Bez tego dokumentu urzędnicy nie będą mogli określić, jaka kwota wsparcia Ci się należy.
Najemcy i właściciele domów - co z nimi?
Dobra wiadomość dla najemców: jeśli wynajmujesz mieszkanie i jest ono Twoim centrum życiowym, również możesz wnioskować o bon. Gorsze wieści czekają właścicieli domów jednorodzinnych z własnym kotłem (gaz, węgiel, pellet) - im wsparcie nie przysługuje, chyba że ich budynek jest fizycznie wpięty do miejskiej sieci ciepłowniczej.
