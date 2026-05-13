Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Rusza nowy bon ciepłowniczy 2026. Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?

pieniądze, ogrzewanie, bon ciepłowniczy
Rusza nowy bon ciepłowniczy 2026. Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?Shutterstock
Anna Kot
Anna Kot
dzisiaj, 10:00

Nadchodzi nowe świadczenie dla osób ogrzewających mieszkania z sieci miejskiej. Już tego lata ruszy nabór wniosków o bon ciepłowniczy 2026. Rekordowe dopłaty mogą wynieść nawet 3500 zł. Kto tym razem załapie się na pomoc finansową i jakie progi dochodowe wyznaczył rząd?

Skrót artykułu

Sezon grzewczy w 2026 roku może być znacznie lżejszy dla portfeli Polaków. Choć mamy maj, kluczowe daty i kwoty wsparcia są już znane. Bon ciepłowniczy to propozycja dla tych, którzy mimo cieplejszych dni, wciąż odczuwają skutki wysokich cen energii za minioną zimę.

Nowy bon ciepłowniczy 2026 - co warto wiedzieć?

To jednorazowa pomoc finansowa, która trafi bezpośrednio na konta uprawnionych gospodarstw domowych. W przeciwieństwie do wygaszonego już dodatku osłonowego, bon ciepłowniczy celuje precyzyjnie w odbiorców tzw. ciepła systemowego.

Czy należysz do grupy uprawnionych? (Progi dochodowe)

Aby otrzymać przelew, musisz spełnić dwa kluczowe warunki: korzystać z ogrzewania miejskiego (osiedlowego), którego cena przekracza 170 zł/GJ netto, oraz mieścić się w limitach zarobków. W 2026 roku pełne wsparcie przysługuje, gdy dochód nie przekracza:

  • 3272,69 zł - w przypadku osób mieszkających samotnie,
  • 2454,52 zł na osobę - w rodzinach wieloosobowych.

Zasada „złotówka za złotówkę”: Jeśli zarabiasz nieco więcej, nie tracisz prawa do pomocy! Świadczenie zostanie po prostu pomniejszone o kwotę nadwyżki.

Ile wpłynie na Twoje konto? Kwoty dopłat do ogrzewania

Wysokość przelewu zależy od tego, jak drogie jest ciepło w Twoim miejscu zamieszkania. Przewidziano trzy progi wsparcia:

  1. 1000 zł - jeśli cena ciepła mieści się w przedziale 170-200 zł/GJ.
  2. 2000 zł - przy cenie od 200 do 230 zł/GJ.
  3. 3500 zł - dla tych, u których cena ciepła szybuje powyżej 230 zł/GJ.

Kalendarz wniosków - nie spóźnij się!

W 2026 roku okienko na złożenie dokumentów będzie wyjątkowo krótkie. Masz tylko dwa wakacyjne miesiące:

  • Start: 1 lipca 2026 roku,
  • Koniec: 31 sierpnia 2026 roku.

Wnioski złożone we wrześniu nie będą rozpatrywane - warto więc dopilnować formalności jeszcze przed końcem urlopu. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się na kontach w ostatnim kwartale 2026 roku.

Jak skutecznie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, co jest najszybszą metodą:

  • Przez aplikację mObywatel,
  • Przez platformę ePUAP
  • lub serwis gov.pl.

Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań pozostaje wizyta w urzędzie gminy lub wysyłka wniosku pocztą. Pamiętaj o załącznikach. Kluczowym dokumentem będzie zaświadczenie od Twojej spółdzielni lub wspólnoty o aktualnej cenie ciepła. Bez tego dokumentu urzędnicy nie będą mogli określić, jaka kwota wsparcia Ci się należy.

Zobacz również: Proste i zrozumiałe rachunki za prąd, a zamiast papieru – e-mail. Rząd dereguluje energetykę

Najemcy i właściciele domów - co z nimi?

Dobra wiadomość dla najemców: jeśli wynajmujesz mieszkanie i jest ono Twoim centrum życiowym, również możesz wnioskować o bon. Gorsze wieści czekają właścicieli domów jednorodzinnych z własnym kotłem (gaz, węgiel, pellet) - im wsparcie nie przysługuje, chyba że ich budynek jest fizycznie wpięty do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

bon ciepłowniczyogrzewaniedopłaty do ogrzewaniabon ciepłowniczy 2026nowy bon ciepłowniczy

Powiązane

emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator
Emerytury i rentyNowe limity dorabiania w 2026 r. - przekroczenie oznacza zmniejszenie lub zawieszenie emerytury i renty [od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.]
Zasiłek celowy MOPS 2026 - dla kogo? Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek o zasiłek z MOPS?
Emerytury i rentyZasiłek celowy MOPS 2026 - dla kogo? Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek o zasiłek z MOPS?
emerytura
Emerytury i rentyMam 60 lat i 20 lat stażu pracy - ile ZUS przeleje mi na konto? Oto kwota emerytury