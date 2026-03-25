Składki związkowe. Można je odliczyć w rocznym PIT

Ulga na składki związkowe

Preferencja w PIT przysługuje tym podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego płacą składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, do którego należą. Od dochodu opodatkowanego według skali lub przychodu opodatkowanego ryczałtem można jednak potrącić maksymalnie 840 zł.

Odliczenia dokonuje się w PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 i wykazuje się w załączniku PIT/O (informację o odliczeniach).

Jak udokumentować prawo do ulgi? Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wyjaśniło, że jeżeli składki wpłacane są bezpośrednio na rachunek związku zawodowego, wystarczy, że podatnik posiada dowód wpłaty. Muszą na nim zostać podane:

- dane podatnika,

- nazwa organizacji związkowej, na rzecz której była wpłata,

- tytuł i data wpłaty,

- kwota wpłaconych składek.

Jeżeli natomiast składki członkowskie są potrącane z wynagrodzenia przez pracodawcę, to ma on obowiązek wykazać je w informacji PIT-11. W takiej sytuacji to PIT-11 jest dokumentem, który uprawnia do dokonania odliczenia – wyjaśnił resort.

Preferencja nie na wszystkie składki

W ramach ulgi w PIT nie można odliczyć kwot składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa, np. płaconych na rzecz Izby Pielęgniarek i Położnych. Wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 maja 2025 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.360.2025.2.MJ).

Z pytaniem w tej sprawie wystąpiła kobieta, która należy do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Tłumaczyła, że zgodnie z przepisami reprezentuje on osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że kobieta nie może potrącić płaconych przez siebie składek od dochodu na rzecz samorządu, bo to nie to samo, co związek zawodowy. Samorząd to zrzeszenie osób wykonujących ten sam zawód i podlegających tożsamym normom właściwym tylko dla tego zawodu, powstałe w celu reprezentowania ich interesów. Natomiast związek zawodowy to masowa organizacja społeczna zrzeszająca ludzi pracy najemnej na zasadzie dobrowolności. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych.