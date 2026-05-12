Córka z mężem finansują remont domu matki. Fiskus wyjaśnił, czy to darowizna i trzeba zapłacić podatek

Córka z mężem chcą wyremontować dom matki

Z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową wystąpiła do Dyrektora KIS właścicielka domu jednorodzinnego, w którym (w wyodrębnionej jego części) zamieszkuje także jej córka z mężem. Właścicielka zawarła z córką i zięciem pisemną umowę użyczenia regulującą korzystanie z wyodrębnionej części domu. Córka wraz z mężem planują przeprowadzenie remontu górnej części budynku, którą faktycznie zajmują i użytkują jako swoje miejsce stałego zamieszkania. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę konstrukcji i pokrycia dachu oraz remont zajmowanego piętra.



Pozwolenie na budowę na te prace zostało wydane na matkę, jako właścicielkę domu. Ale prace remontowe będą finansowane wyłącznie ze środków własnych córki i jej męża, pochodzących z ich dochodów. Faktury dokumentujące wykonanie robót budowlanych oraz zakup materiałów będą wystawiane na zięcia i/lub córkę jako podmioty faktycznie finansujące remont. Płatności będą dokonywane bezpośrednio przez nich.



Właścicielka domu zapytania Dyrektora KIS, czy w tej sytuacji po jej stronie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?

Dyrektor KIS: sfinansowanie remontu to nie jest darowizna

Warto przypomnieć, że na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.



Ponadto na podstawie art. 1 ust. 2 tej ustawy, podatkowi temu podlega też nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.



Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie definiują pojęcia „darowizna” – więc trzeba odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.



Jak stwierdził Dyrektor KIS, w interpretacji z 30 kwietnia 2026 r., darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.



Odnosząc się wprost do pytania, Dyrektor KIS uznał, że świadczenie takie jak sfinansowanie przez córkę z mężem remontu domu, którego właścicielką jest matka jest poza zakresem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, gdyż nie stanowi ani nabycia środków pieniężnych ani nabycia prawa majątkowego.

Dlatego Dyrektor KIS zgodził się z właścicielką domu, że w tej sytuacji nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.



Podstawa prawna: ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 478).



Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2026 r. – sygn. 0111-KDIB2-2.4015.49.2026.4.KK