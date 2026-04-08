Nie ma podatku od auta podarowanego przez księży

Pytanie, na które odpowiadał dotyczyło darowizny samochodu osobowego. Obdarowany, który wystąpił o interpretację przywołał art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r. Przepis ten zapewnia kościelnym osobom prawnym zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz z opłaty skarbowej (obecnie podatku od czynności cywilnoprawnych) przy nabywaniu lub zbywaniu rzeczy lub praw majątkowych, które nie są przeznaczone do działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że przy zbywaniu przez nią rzeczy (np. samochodu osobowego) w drodze darowizny podatek płaci obdarowany, a nie kościelna osoba prawna. Mężczyzna, który wystąpił o interpretację był jednak przekonany, że nie będzie miał takiego obowiązku.

Wskazał, że zwolnienie z art. 55 ust. 6 pkt 1 ma charakter przedmiotowy i dotyczy obu stron transakcji. Może więc z niego skorzystać również obdarowany przez kościelną osobę prawną. Dyrektor KIS potwierdził takie stanowisko. Wskazał, że zwolnienie z podatku od spadków darowizn o którym mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ma zastosowanie, gdy stroną transakcji jest kościelna osoba prawna i podarowana przez nią rzecz np. samochód nie będzie wykorzystana w działalności gospodarczej. Skoro oba warunki zostaną spełnione, to mężczyzna może uniknąć podatku od darowizny – podsumował dyrektor KIS.