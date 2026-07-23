Gazeta Prawna
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Studenci z Wrocławia stworzyli aplikację, która rewolucjonizuje szukanie mieszkań. Wykorzystali mechanizm z Tinder

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Koniec z koszmarnymi współlokatorami? Polscy studenci stworzyli narzędzie, które idealnie dopasuje lokatorówShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 16:13

Szukanie mieszkania dopasowanego do budżetu i preferencji oraz trafienie na zgodnego współlokatora bywa dla wielu studentów i młodych ludzi ogromnym wyzwaniem. Odpowiedzią na te problemy ma być nowa aplikacja RentFriends, stworzona przez studentów z Wrocławia. Wykorzystuje ona inteligentne algorytmy sztucznej inteligencji oraz popularną mechanikę przesuwania profili, aby połączyć szukających lokum z idealnymi partnerami do wspólnego mieszkania.

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Aplikację stworzyli Aleksandra Kaziniec, Marvin Ruciński i Julia Łopata, studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, oraz Zuzanna Nowak, studiująca na Uniwersytecie DSW Ideis we Wrocławiu. Pomysł powstał z połączenia dwóch niezależnych rozwiązań rozwijanych podczas programu preinkubacyjnego Grow Up Tech, organizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej – poinformował w czwartek Andrzej Charytoniuk z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej.

Mechanika rodem z aplikacji randkowych i ankieta stylu życia

Jak podano, aplikacja RentFriends wykorzystuje mechanikę typu swipe, która pozwala szybko przeglądać profile potencjalnych współlokatorów oraz oferty wolnych pokoi i mieszkań.

Podczas rejestracji profilu użytkownik wypełnia krótką ankietę dotyczącą stylu życia. – Pytania dotyczą kluczowych naszym zdaniem kwestii, które wpływają na zgodne mieszkanie, a więc na przykład preferowanego poziomu czystości, bycia „rannym ptaszkiem” lub „nocnym markiem” czy organizowania spotkań ze znajomymi pod wspólnym dachem – wyjaśnił Marvin Ruciński, jeden z twórców projektu.

Po rejestracji można określić preferowaną dzielnicę i miasto oraz maksymalny koszt wynajmu. Narzędzie jest adresowane zarówno do osób szukających lokum, jak i właścicieli oraz lokatorów mieszkań.

Sztuczna inteligencja na straży idealnego dopasowania

Aleksandra Kaziniec podkreśliła, że istotną rolę w pracy aplikacji pełni sztuczna inteligencja. – Pomaga choćby automatycznie generować ogłoszenia. Wystarczy wkleić opis mieszkania, a algorytm „wyciągnie” z niego kluczowe informacje, takie jak cena, lokalizacja czy liczba lokatorów. AI analizuje również profile pod kątem wskaźnika kompatybilności, który w przyszłości będzie też wyświetlany użytkownikom, by pokazać, w ilu procentach pasują do danej osoby – powiedziała.

Ekspansja na inne miasta i nowe funkcje zarządzania domem

Aplikacja RentFriends działa już we Wrocławiu, a jej twórcy pracują nad jej wdrożeniem również w innych miastach akademickich. Jesienią zespół planuje też dodać funkcje ułatwiające wspólne zarządzanie domem.

– Będą to moduły, które wykorzystywałem we wcześniejszej aplikacji do zarządzania obowiązkami domowymi. Dzięki nim zyskamy możliwość m.in. dzielenia wydatków i przygotowywania wspólnych list zakupów między lokatorami. Docelowo nasza aplikacja pozwoli użytkownikom nie tylko znaleźć współlokatora, ale i bezproblemowo z nim mieszkać – podkreślił Ruciński.

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Źródło: PAP
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