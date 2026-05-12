Czy można zawiesić działalność gospodarczą wstecz? Wyjaśniamy

Nie bez znaczenia pozostają również kwestie rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowy, a w szczególności to, czy brak aktywności firmy wpływa na składki ZUS i obowiązek ich opłacania oraz czy późniejsze zawieszenie działalności może zmienić sytuację przedsiębiorcy.



W poniższym artykule wyjaśniamy czy zawieszenie działalności gospodarczej wstecz jest możliwe!

Kiedy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą?

Zasady zawieszania działalności gospodarczej reguluje przepis art. 22 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Z tegoż przepisu wynika jednak, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z prawa do zawieszenia działalności na takich samych zasadach.



Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników

Podstawową zasadą jest to, że działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Oznacza to, że z prawa do zawieszenia mogą korzystać przede wszystkim:

• osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

• przedsiębiorcy działający samodzielnie,

• firmy bez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.



Przepis odwołuje się również do regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że zawieszenie działalności wywołuje skutki także w zakresie składek ZUS.

Czy przedsiębiorca zatrudniający pracowników może zawiesić działalność?

Tak, ale tylko w szczególnych przypadkach, bowiem przepis art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców przewiduje wyjątek, zgodnie z którym działalność może zawiesić również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na:

• urlopie macierzyńskim,

• urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,

• uzupełniającym urlopie macierzyńskim,

• urlopie rodzicielskim,

• urlopie wychowawczym,

• urlopie opiekuńczym.



Warunkiem jest jednak to, aby pracownicy nie wykonywali pracy u pracodawcy w trakcie korzystania z tych uprawnień.



Co w praktyce wynika z tejże regulacji dla przedsiębiorcy? Przede wszystkim:

• przedsiębiorca nie musi zwalniać pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, aby zawiesić działalność,

• możliwe jest formalne zawieszenie firmy mimo trwających stosunków pracy,

• pracownicy objęci ochroną rodzicielską nie blokują prawa do zawieszenia działalności.



Przepis chroni jednocześnie interes pracownika. Jeżeli pracownik zakończy urlop albo złoży wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, to do końca okresu zawieszenia przysługuje mu wynagrodzenie jak za przestój, zgodnie z przepisami prawa pracy.



Jak zawiesić działalność gospodarczą? Procedura w CEIDG i KRS

Zasady dotyczące zawieszenia oraz wznowienia działalności gospodarczej zostały uregulowane w art. 24 Prawa przedsiębiorców. Z przepisów wynika, że zawieszenie działalności nie następuje automatycznie i wymaga złożenia odpowiedniego wniosku przez przedsiębiorcę. W praktyce procedura zawieszenia działalności gospodarczej jest stosunkowo prosta, jednak przedsiębiorca powinien pamiętać o kilku istotnych kwestiach formalnych i podatkowych.



Zawieszenie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej oraz wznowienie działalności, następują na wniosek przedsiębiorcy. Oznacza to, że zawieszenie działalności gospodarczej nie następuje automatycznie. Nawet jeżeli firma faktycznie nie prowadzi działalności, konieczne jest formalne zgłoszenie zawieszenia.



W praktyce przedsiębiorca musi:

• złożyć wniosek do CEIDG albo KRS,

• wskazać datę zawieszenia,

• a następnie, w przypadku powrotu do biznesu, złożyć wniosek o wznowienie działalności.



Od kiedy zaczyna się zawieszenie działalności gospodarczej?

Moment rozpoczęcia zawieszenia zależy od formy prowadzenia działalności. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zawieszenie rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. Przepis wskazuje, że okres zawieszenia trwa:

• do dnia wskazanego we wniosku,

• albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalności,

• ewentualnie do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.



W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może wskazać albo bieżącą datę zawieszenia albo termin przyszły.

Czy CEIDG pozwala na zawieszenie działalności po czasie?

W praktyce możliwość retroaktywnego zawieszenia działalności jest bardzo ograniczona. Choć przepisy dotyczące CEIDG nie zawierają wprost sformułowania „nie wcześniej niż dzień złożenia wniosku”, system CEIDG co do zasady nie pozwala na skuteczne zawieszenie działalności z datą wsteczną w celu uniknięcia składek ZUS lub obowiązków podatkowych.

Dlatego:

• samo nieprowadzenie działalności nie oznacza zawieszenia firmy,

• przedsiębiorca powinien złożyć wniosek na bieżąco,

• zaległe składki i obowiązki publicznoprawne co do zasady pozostają aktualne.



Przykład:

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakończył wykonywanie usług w styczniu 2026 r., jednak nie złożył wniosku o zawieszenie działalności w CEIDG. Dopiero w kwietniu postanowił formalnie zawiesić firmę i wskazać wcześniejszą datę zawieszenia. W takiej sytuacji zawieszenie działalności co do zasady nie wywoła skutków wstecznych. ZUS może uznać działalność za aktywną aż do dnia złożenia wniosku, nawet jeśli przedsiębiorca nie osiągał przychodów i faktycznie nie prowadził działalności.

Czy spółkę wpisaną do KRS można zawiesić wstecz?

Inne zasady obowiązują jednak przedsiębiorców wpisanych do Krajowy Rejestr Sądowy. Przepis art. 24 ust. 3 wyraźnie wskazuje, że:

• zawieszenie rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku,

• ale nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.



Oznacza to wprost brak możliwości zawieszenia działalności „wstecz” w przypadku spółek wpisanych do KRS. Zatem w przypadku podmiotów wpisanych do KRS przepisy przewidują dodatkowo automatyczne wznowienie działalności gospodarczej w określonych sytuacjach wynikających z przepisów o KRS.



Zawieszenie trwa więc:

• do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie,

• albo do dnia poprzedzającego automatyczne wznowienie działalności.



Przykład:

Spółka z o.o. złożyła wniosek o zawieszenie działalności 10 maja, wskazując jako datę rozpoczęcia zawieszenia 1 maja. Sąd rejestrowy nie uwzględni takiej daty, ponieważ zawieszenie nie może rozpocząć się wcześniej niż dzień złożenia wniosku.



Jakie skutki wywołuje zawieszenie działalności?



Istotny w tym kontekście jest przepis art. 24 ust. 7 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym zawieszenie działalności wywołuje skutki prawne wobec zobowiązań publicznoprawnych. Oznacza to, że od dnia zawieszenia do dnia poprzedzającego wznowienie działalności przedsiębiorca:

• co do zasady nie opłaca składek społecznych ZUS,

• nie wykonuje bieżącej działalności gospodarczej,

• może korzystać z określonych uproszczeń podatkowych i księgowych,

• pozostaje jednak przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG lub KRS.



Informacja o zawieszeniu działalności ujawniana jest odpowiednio:

• w CEIDG - na podstawie przepisów o CEIDG,

• w KRS - na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Dzięki temu kontrahenci mogą sprawdzić status przedsiębiorcy, a urząd skarbowy i ZUS otrzymują informację o zawieszeniu,

• dane przedsiębiorcy pozostają publicznie dostępne.



Czy można uniknąć składek ZUS poprzez zawieszenie wstecz?

Nie, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych co do zasady nie uznaje retroaktywnego zawieszenia działalności wyłącznie dlatego, że przedsiębiorca „nie prowadził firmy”.

Jeżeli działalność była formalnie aktywna:

• składki ZUS pozostają należne,

• przedsiębiorca może zostać obciążony odsetkami,

• brak przychodów nie zwalnia z obowiązków wobec ZUS.



Wyjątkiem mogą być wyłącznie szczególne sytuacje techniczne lub proceduralne, np. awaria systemu CEIDG, błąd urzędowy, czy udokumentowane wcześniejsze złożenie wniosku.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej wstecz co do zasady nie jest możliwe. Sam fakt braku aktywności biznesowej, braku klientów czy przychodów nie powoduje automatycznego zawieszenia firmy ani nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązków wobec ZUS czy urzędu skarbowego. W praktyce oznacza to, że dopóki działalność nie zostanie formalnie zawieszona w CEIDG (lub KRS), przedsiębiorca nadal pozostaje „aktywny” w świetle przepisów i może być zobowiązany do opłacania składek oraz składania wymaganych deklaracji, nawet jeśli faktycznie nie prowadził już biznesu.



Aby skutecznie zawiesić działalność, konieczne jest złożenie wniosku, a samo zawieszenie działa najwcześniej od dnia jego złożenia (lub daty wskazanej we wniosku, jeśli jest przyszła). Nie ma możliwości cofnięcia tego skutku wstecz wyłącznie dlatego, że firma wcześniej nie działała.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy można zawiesić działalność gospodarczą po kilku miesiącach?

Tak, przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie działalności nawet po dłuższym czasie od faktycznego zaprzestania wykonywania działalności. Nie oznacza to jednak, że zawieszenie będzie skuteczne „wstecz”. Co do zasady skutki zawieszenia powstają od dnia wskazanego we wniosku, a nie od momentu, w którym przedsiębiorca przestał osiągać przychody lub wykonywać usługi. W praktyce oznacza to, że wcześniejszy brak aktywności biznesowej nie powoduje automatycznego zwolnienia z obowiązków wobec ZUS czy urzędu skarbowego.

Czy brak przychodów oznacza zawieszenie działalności?

Nie, ponieważ sam brak sprzedaży, klientów lub przychodów nie powoduje automatycznego zawieszenia działalności gospodarczej. Firma pozostaje aktywna do momentu formalnego zgłoszenia zawieszenia w CEIDG albo KRS.

Czy można uniknąć ZUS przez zawieszenie wstecz?

Co do zasady nie. ZUS nie uznaje automatycznie retroaktywnego zawieszenia działalności tylko dlatego, że przedsiębiorca przez pewien czas nie prowadził firmy lub nie osiągał dochodów. Jeżeli działalność gospodarcza pozostawała aktywna w CEIDG lub KRS:

• składki ZUS nadal mogą być naliczane,

• przedsiębiorca może zostać obciążony odsetkami za zwłokę,

• brak przychodów nie zwalnia z obowiązku opłacania składek.



Wyjątki dotyczą zwykle sytuacji szczególnych, np. błędu urzędu, problemów technicznych systemu CEIDG albo możliwości udokumentowania wcześniejszego skutecznego złożenia wniosku.

Czy spółkę z o.o. można zawiesić z datą wsteczną?

W przypadku spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przepisy wyraźnie wskazują, że zawieszenie działalności nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Oznacza to, że spółka z o.o. nie może skutecznie wskazać wcześniejszej daty zawieszenia wyłącznie po to, aby uniknąć określonych obowiązków publicznoprawnych.