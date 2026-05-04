Bezpłatne leki dla seniorów 65+: kluczowe warunki

Flagowy program refundacyjny w Polsce zakłada bezpłatne leki dla osób po 65. roku życia. Wykaz obejmuje tysiące preparatów. W praktyce jednak nie każdy senior otrzyma je za darmo. Żeby skorzystać z uprawnienia, trzeba spełnić równocześnie trzy przesłanki:

ukończyć 65 lat ,

, przepisany preparat musi znajdować się w aktualnym wykazie leków refundowanych oznaczonych jako „D1” lub „D2” ,

, choroba musi mieścić się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku.

Jakie leki są bezpłatne?

Na liście bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65+ znajduje się niemal 3 800 pozycji. Wśród m.in.: leki przeciwalergiczne, przeciwbólowe i na nadciśnienie, środki stosowane w cukrzycy i chorobach hormonalnych, a także wybrane szczepionki i preparaty okulistyczne. Kompletna lista darmowych leków dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Obejmuje ona takie pozycje, jak np.:

leki przeciwbiegunkowe – Loperamid,

– Loperamid, doustne leki przeciwcukrzycowe - Metformina,

- Metformina, pochodne fenyloalkiloaminy – werapamil,

– werapamil, lek immunosupresyjny – azatiopryna.

Kto może wystawić receptę z uprawnieniem do darmowych leków może wystawić?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z umową NFZ.

z umową NFZ. Specjalista w ramach ambulatoryjnej opieki lub po leczeniu szpitalnym (przy spełnieniu dodatkowych warunków).

lub po leczeniu szpitalnym (przy spełnieniu dodatkowych warunków). Pielęgniarka POZ posiadająca odpowiednie uprawnienia.

posiadająca odpowiednie uprawnienia. Lekarz (także nieaktywny zawodowo) – dla siebie i najbliższej rodziny.

O czym trzeba pamiętać przy recepcie?

Senior nie otrzyma darmowego leku, jeśli na recepcie nie będzie oznaczenia „S” w polu dodatkowych uprawnień. Bez tego kodu lek nie zostanie wydany bezpłatnie. Co ważne - farmaceuta nie może go dopisać ani poprawić – może jedynie zweryfikować, czy przepisany lek znajduje się na liście i wydać go zgodnie z zasadami refundacji. Jeśli kod zostanie pominięty lub wpisana będzie pełna odpłatność (100%), pacjent zapłaci za lek jak przy standardowej recepcie.

Darmowe leki 65+ pod lupą resortu: ministerstwo rozważa zmiany w programie

Jak informowaliśmy kilka dni temu, Ministerstwo Zdrowia zleciło Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przegląd listy darmowych leków dla seniorów 65+. Celem jest ocena czy środki wydawane w programie są wydawane efektywnie. Ma to umożliwić resortowi przygotowanie ewentualnych zmian w programie, którego koszty sięgają już ok. 9 mld zł rocznie. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że to na razie etap analiz, a nie decyzji o ograniczaniu świadczeń. W praktyce oznacza to, że seniorzy nie muszą obawiać się natychmiastowych zmian – ewentualne korekty, jeśli w ogóle zostaną wprowadzone, będą dotyczyć raczej zasad finansowania i kształtu listy leków, a nie samego prawa do ich bezpłatnego otrzymywania.