Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia to jeden z kluczowych programów refundacyjnych w Polsce. Wykaz obejmuje tysiące preparatów, ale dostęp do nich zależy od spełnienia konkretnych warunków. Jednocześnie program znalazł się pod analizą Ministerstwa Zdrowia – resort sprawdza, czy system wart ok. 9 mld zł rocznie działa efektywnie i czy nie wymaga zmian w sposobie finansowania. Na razie nie zapadły żadne decyzje.
Bezpłatne leki dla seniorów 65+: kluczowe warunki
Flagowy program refundacyjny w Polsce zakłada bezpłatne leki dla osób po 65. roku życia. Wykaz obejmuje tysiące preparatów. W praktyce jednak nie każdy senior otrzyma je za darmo. Żeby skorzystać z uprawnienia, trzeba spełnić równocześnie trzy przesłanki:
- ukończyć 65 lat,
- przepisany preparat musi znajdować się w aktualnym wykazie leków refundowanych oznaczonych jako „D1” lub „D2”,
- choroba musi mieścić się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku.
Jakie leki są bezpłatne?
Na liście bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65+ znajduje się niemal 3 800 pozycji. Wśród m.in.: leki przeciwalergiczne, przeciwbólowe i na nadciśnienie, środki stosowane w cukrzycy i chorobach hormonalnych, a także wybrane szczepionki i preparaty okulistyczne. Kompletna lista darmowych leków dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Obejmuje ona takie pozycje, jak np.:
- leki przeciwbiegunkowe – Loperamid,
- doustne leki przeciwcukrzycowe - Metformina,
- pochodne fenyloalkiloaminy – werapamil,
- lek immunosupresyjny – azatiopryna.
Kto może wystawić receptę z uprawnieniem do darmowych leków może wystawić?
- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z umową NFZ.
- Specjalista w ramach ambulatoryjnej opieki lub po leczeniu szpitalnym (przy spełnieniu dodatkowych warunków).
- Pielęgniarka POZ posiadająca odpowiednie uprawnienia.
- Lekarz (także nieaktywny zawodowo) – dla siebie i najbliższej rodziny.
O czym trzeba pamiętać przy recepcie?
Senior nie otrzyma darmowego leku, jeśli na recepcie nie będzie oznaczenia „S” w polu dodatkowych uprawnień. Bez tego kodu lek nie zostanie wydany bezpłatnie. Co ważne - farmaceuta nie może go dopisać ani poprawić – może jedynie zweryfikować, czy przepisany lek znajduje się na liście i wydać go zgodnie z zasadami refundacji. Jeśli kod zostanie pominięty lub wpisana będzie pełna odpłatność (100%), pacjent zapłaci za lek jak przy standardowej recepcie.
Darmowe leki 65+ pod lupą resortu: ministerstwo rozważa zmiany w programie
Jak informowaliśmy kilka dni temu, Ministerstwo Zdrowia zleciło Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przegląd listy darmowych leków dla seniorów 65+. Celem jest ocena czy środki wydawane w programie są wydawane efektywnie. Ma to umożliwić resortowi przygotowanie ewentualnych zmian w programie, którego koszty sięgają już ok. 9 mld zł rocznie. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że to na razie etap analiz, a nie decyzji o ograniczaniu świadczeń. W praktyce oznacza to, że seniorzy nie muszą obawiać się natychmiastowych zmian – ewentualne korekty, jeśli w ogóle zostaną wprowadzone, będą dotyczyć raczej zasad finansowania i kształtu listy leków, a nie samego prawa do ich bezpłatnego otrzymywania.
