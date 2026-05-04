Ogólnopolska Karta Seniora 60+ – o co w niej chodzi?

Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia mogą obniżyć koszty życia dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora, za realizację której odpowiada Stowarzyszenie MANKO. Program finansowany jest m.in. dzięki współpracy z samorządami, sponsorami oraz darowiznom.

Ogólnopolska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat. W przeciwieństwie do wielu świadczeń – nie trzeba posiadać prawa do renty lub świadczenia emerytalnego. Obowiązuje wyłącznie kryterium wiekowe.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora? Możliwa nawet bezpłatna w wielu gminach

Koszt uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora zależy od tego, czy dana gmina uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. W takich przypadkach seniorzy otrzymują kartę bezpłatnie.

Jeśli jednak gmina nie należy do programu, konieczne jest samodzielne złożenie wniosku jako członek wspierający Stowarzyszenie MANKO. Formularz dostępny jest online. Obowiązuje opłata członkowska:

35 zł – karta ważna przez 12 miesięcy,

– karta ważna przez 12 miesięcy, 50 zł – karta ważna przez 24 miesiące.

Ogólnopolska Karta Seniora: Tysiące miejsc i realne oszczędności w całej Polsce

Dlaczego warto mieć Ogólnopolską Kartę Seniora? Ponieważ pozwala obniżyć koszty życia. Seniorzy po 60. roku życia zyskują dostęp do rabatów w niemal 5 tys. punktach partnerskich zlokalizowanych w całej Polsce. Ich lista dostępna jest na portalu Głos Seniora. Zniżki obejmują różne obszary codziennego życia:

Zdrowie : sanatoria, uzdrowiska, przychodnie, gabinety specjalistyczne, rehabilitacja, optycy oraz apteki.

: sanatoria, uzdrowiska, przychodnie, gabinety specjalistyczne, rehabilitacja, optycy oraz apteki. Kultura i rozrywka : kina, teatry, muzea oraz domy kultury.

: kina, teatry, muzea oraz domy kultury. Usługi i codzienne wydatki: restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wybrane usługi rzemieślnicze.

Przykładowe zniżki

Słownictwo.pl – Nauka Języka Angielskiego: 50% zniżki na naukę języków obcych w serwisie.

na naukę języków obcych w serwisie. Inter Optyk: 20% zniżki na okulary korekcyjne.

korekcyjne. Restauracja ADRIA: 10% rabatu na napoje gorące i chłodzące oraz posiłki dla seniora i jednej osoby towarzyszącej.

gorące i chłodzące oraz posiłki dla seniora i jednej osoby towarzyszącej. Biuro Podróży ELA-TRAVEL: 10% rabatu na wszystkie 1- dniowe wycieczki organizowane przez biuro.

na wszystkie 1- dniowe wycieczki organizowane przez biuro. Sanatorium Uzdrowiskowe AUGUSTÓW : 7% zniżki na zakup pakietów pobytowych/leczniczych w obiekcie.

: 7% zniżki na zakup pakietów pobytowych/leczniczych w obiekcie. Med – Fiz Fizjoterapia : 10% zniżki.

: 10% zniżki. Hampton by Hilton Białystok: 15% zniżki.

Białystok: 15% zniżki. Ambulatorium Uzdrowiskowo Rehabilitacyjne POLEX w Ciechocinku : zniżka 8%.

: zniżka 8%. Sanatorium Energetyk: 10% rabatu na noclegi, 10% rabatu na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne +masaż bańką chińską gratis.

Energetyk: 10% rabatu na noclegi, 10% rabatu na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne +masaż bańką chińską gratis. Sanatorium Inhalatorium: 10% zniżki na wszystkie zabiegi.

na wszystkie zabiegi. MEDICA LUX Masaż i Rehabilitacja: zniżka 5-20% w zależności od wybranej usługi.

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora? Krok po kroku

1. Sprawdzenie statusu gminy

Na początku senior powinien sprawdzić, czy jego gmina uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w ośrodku pomocy społecznej (OPS).

2. Wypełnienie formularza

Kolejnym krokiem jest pobranie i uzupełnienie wniosku dostępnego online na stronie glosseniora.pl. Formularz jest intuicyjny - należy go wypełnić zgodnie z instrukcją.

3. Złożenie wniosku

Gotowy dokument senior może przesłać pocztą do Stowarzyszenia MANKO w Krakowie lub dostarczyć go osobiście do jednego z wyznaczonych punktów partnerskich w swojej okolicy.