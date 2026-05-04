Wzrost cen sprawia, że coraz więcej osób po 60. roku życia zaczyna szukać prostych sposobów na ograniczenie kosztów życia. Jednym z nich jest Ogólnopolska Karta Seniora, która daje dostęp do tysięcy zniżek w całej Polsce – od usług medycznych i rehabilitacji, przez kulturę, aż po restauracje i hotele. Dla wielu seniorów to realna szansa na niższe rachunki bez rezygnowania z aktywnego życia.
Ogólnopolska Karta Seniora 60+ – o co w niej chodzi?
Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia mogą obniżyć koszty życia dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora, za realizację której odpowiada Stowarzyszenie MANKO. Program finansowany jest m.in. dzięki współpracy z samorządami, sponsorami oraz darowiznom.
Ogólnopolska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat. W przeciwieństwie do wielu świadczeń – nie trzeba posiadać prawa do renty lub świadczenia emerytalnego. Obowiązuje wyłącznie kryterium wiekowe.
Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora? Możliwa nawet bezpłatna w wielu gminach
Koszt uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora zależy od tego, czy dana gmina uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. W takich przypadkach seniorzy otrzymują kartę bezpłatnie.
Jeśli jednak gmina nie należy do programu, konieczne jest samodzielne złożenie wniosku jako członek wspierający Stowarzyszenie MANKO. Formularz dostępny jest online. Obowiązuje opłata członkowska:
- 35 zł – karta ważna przez 12 miesięcy,
- 50 zł – karta ważna przez 24 miesiące.
Ogólnopolska Karta Seniora: Tysiące miejsc i realne oszczędności w całej Polsce
Dlaczego warto mieć Ogólnopolską Kartę Seniora? Ponieważ pozwala obniżyć koszty życia. Seniorzy po 60. roku życia zyskują dostęp do rabatów w niemal 5 tys. punktach partnerskich zlokalizowanych w całej Polsce. Ich lista dostępna jest na portalu Głos Seniora. Zniżki obejmują różne obszary codziennego życia:
- Zdrowie: sanatoria, uzdrowiska, przychodnie, gabinety specjalistyczne, rehabilitacja, optycy oraz apteki.
- Kultura i rozrywka: kina, teatry, muzea oraz domy kultury.
- Usługi i codzienne wydatki: restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wybrane usługi rzemieślnicze.
Przykładowe zniżki
- Słownictwo.pl – Nauka Języka Angielskiego: 50% zniżki na naukę języków obcych w serwisie.
- Inter Optyk: 20% zniżki na okulary korekcyjne.
- Restauracja ADRIA: 10% rabatu na napoje gorące i chłodzące oraz posiłki dla seniora i jednej osoby towarzyszącej.
- Biuro Podróży ELA-TRAVEL: 10% rabatu na wszystkie 1- dniowe wycieczki organizowane przez biuro.
- Sanatorium Uzdrowiskowe AUGUSTÓW: 7% zniżki na zakup pakietów pobytowych/leczniczych w obiekcie.
- Med – Fiz Fizjoterapia: 10% zniżki.
- Hampton by Hilton Białystok: 15% zniżki.
- Ambulatorium Uzdrowiskowo Rehabilitacyjne POLEX w Ciechocinku: zniżka 8%.
- Sanatorium Energetyk: 10% rabatu na noclegi, 10% rabatu na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne +masaż bańką chińską gratis.
- Sanatorium Inhalatorium: 10% zniżki na wszystkie zabiegi.
- MEDICA LUX Masaż i Rehabilitacja: zniżka 5-20% w zależności od wybranej usługi.
Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora? Krok po kroku
1. Sprawdzenie statusu gminy
Na początku senior powinien sprawdzić, czy jego gmina uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w ośrodku pomocy społecznej (OPS).
2. Wypełnienie formularza
Kolejnym krokiem jest pobranie i uzupełnienie wniosku dostępnego online na stronie glosseniora.pl. Formularz jest intuicyjny - należy go wypełnić zgodnie z instrukcją.
3. Złożenie wniosku
Gotowy dokument senior może przesłać pocztą do Stowarzyszenia MANKO w Krakowie lub dostarczyć go osobiście do jednego z wyznaczonych punktów partnerskich w swojej okolicy.
