Ogólnopolska Karta Seniora 60+: tysiące zniżek w całej Polsce [LISTA]

Ogólnopolska Karta Seniora umożliwia skorzystanie ze zniżek w całej Polsce
Justyna Klupa
50 minut temu

Wzrost cen sprawia, że coraz więcej osób po 60. roku życia zaczyna szukać prostych sposobów na ograniczenie kosztów życia. Jednym z nich jest Ogólnopolska Karta Seniora, która daje dostęp do tysięcy zniżek w całej Polsce – od usług medycznych i rehabilitacji, przez kulturę, aż po restauracje i hotele. Dla wielu seniorów to realna szansa na niższe rachunki bez rezygnowania z aktywnego życia.

Ogólnopolska Karta Seniora 60+ – o co w niej chodzi?

Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia mogą obniżyć koszty życia dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora, za realizację której odpowiada Stowarzyszenie MANKO. Program finansowany jest m.in. dzięki współpracy z samorządami, sponsorami oraz darowiznom.

Ogólnopolska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat. W przeciwieństwie do wielu świadczeń – nie trzeba posiadać prawa do renty lub świadczenia emerytalnego. Obowiązuje wyłącznie kryterium wiekowe.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora? Możliwa nawet bezpłatna w wielu gminach

Koszt uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora zależy od tego, czy dana gmina uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. W takich przypadkach seniorzy otrzymują kartę bezpłatnie.

Jeśli jednak gmina nie należy do programu, konieczne jest samodzielne złożenie wniosku jako członek wspierający Stowarzyszenie MANKO. Formularz dostępny jest online. Obowiązuje opłata członkowska:

  • 35 zł – karta ważna przez 12 miesięcy,
  • 50 zł – karta ważna przez 24 miesiące.

Ogólnopolska Karta Seniora: Tysiące miejsc i realne oszczędności w całej Polsce

Dlaczego warto mieć Ogólnopolską Kartę Seniora? Ponieważ pozwala obniżyć koszty życia. Seniorzy po 60. roku życia zyskują dostęp do rabatów w niemal 5 tys. punktach partnerskich zlokalizowanych w całej Polsce. Ich lista dostępna jest na portalu Głos Seniora. Zniżki obejmują różne obszary codziennego życia:

  • Zdrowie: sanatoria, uzdrowiska, przychodnie, gabinety specjalistyczne, rehabilitacja, optycy oraz apteki.
  • Kultura i rozrywka: kina, teatry, muzea oraz domy kultury.
  • Usługi i codzienne wydatki: restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wybrane usługi rzemieślnicze.
Przykładowe zniżki

  • Słownictwo.pl – Nauka Języka Angielskiego: 50% zniżki na naukę języków obcych w serwisie.
  • Inter Optyk: 20% zniżki na okulary korekcyjne.
  • Restauracja ADRIA: 10% rabatu na napoje gorące i chłodzące oraz posiłki dla seniora i jednej osoby towarzyszącej.
  • Biuro Podróży ELA-TRAVEL: 10% rabatu na wszystkie 1- dniowe wycieczki organizowane przez biuro.
  • Sanatorium Uzdrowiskowe AUGUSTÓW: 7% zniżki na zakup pakietów pobytowych/leczniczych w obiekcie.
  • Med – Fiz Fizjoterapia: 10% zniżki.
  • Hampton by Hilton Białystok: 15% zniżki.
  • Ambulatorium Uzdrowiskowo Rehabilitacyjne POLEX w Ciechocinku: zniżka 8%.
  • Sanatorium Energetyk: 10% rabatu na noclegi, 10% rabatu na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne +masaż bańką chińską gratis.
  • Sanatorium Inhalatorium: 10% zniżki na wszystkie zabiegi.
  • MEDICA LUX Masaż i Rehabilitacja: zniżka 5-20% w zależności od wybranej usługi.

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora? Krok po kroku

1. Sprawdzenie statusu gminy

Na początku senior powinien sprawdzić, czy jego gmina uczestniczy w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w ośrodku pomocy społecznej (OPS).

2. Wypełnienie formularza

Kolejnym krokiem jest pobranie i uzupełnienie wniosku dostępnego online na stronie glosseniora.pl. Formularz jest intuicyjny - należy go wypełnić zgodnie z instrukcją.

3. Złożenie wniosku

Gotowy dokument senior może przesłać pocztą do Stowarzyszenia MANKO w Krakowie lub dostarczyć go osobiście do jednego z wyznaczonych punktów partnerskich w swojej okolicy.

