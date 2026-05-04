Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r.

Zbliża się termin ważnego obowiązku dla wielu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Do 20 maja 2026 r. część przedsiębiorców musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 rok. Dokonuje się tego wraz z dokumentami rozliczeniowymi (ZUS DRA lub RCA) za kwiecień 2026.

Kto musi rozliczyć składkę zdrowotną za 2025 r.

Obowiązek rozliczenia rocznej składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu i były w minionym roku opodatkowane:

na zasadach ogólnych , czyli według skali podatkowej,

, czyli według skali podatkowej, podatkiem liniowym ,

, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy rozliczenie rocznej składki zdrowotnej nie jest wymagane?

Z obowiązku rozliczenia rocznej składki zdrowotnej zwolnione są osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy działalność została wznowiona w styczniu 2026 r. – wtedy rozliczenie za 2025 r. jest konieczne, żeby ustalić składkę za pierwszy miesiąc nowego roku.

Zwrot nadpłaty składki - jak otrzymać pieniądze z ZUS?

Jeśli z rozliczenia rocznej składki zdrowotnej wynika nadpłata, ZUS automatycznie generuje wniosek RZS-R w systemie eZUS. Przedsiębiorca musi wówczas:

sprawdzić dokument,

podać numer rachunku bankowego,

podpisać i odesłać wniosek do 1 czerwca 2026 r.

Zwrot środków nastąpi najpóźniej do 3 sierpnia 2026 r. Jeśli wniosek nie zostanie złożony, nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku.

Niedopłata podczas rozliczania rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne – co trzeba zrobić?

Jeżeli rozliczenie wskazuje niedopłatę, należy ją uregulować razem ze składką za kwiecień 2026 r. Przedsiębiorca ma na to czas do 20 maja 2026 r. Musi zatem uregulować nadpłatę wraz z uiszczeniem składki na ubezpieczenie do ZUS.